خلال هامش فعاليات سوق السفر الافتراضي 2021
الرئيس التنفيذي لـ "فلاي دبي" : شركات الطيران الإماراتية تكيفت بسرعة كبيرة مع الجائحة
قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي" على هامش فعاليات سوق السفر الافتراضي 2021: إن شركات الطيران الإماراتية تكيفت بسرعة كبيرة مع جائحة «كوفيد-19» .
وأكد أنه متفائل للغاية بشأن موسم الصيف لكن السؤال هو أي الدول ستكون مفتوحة.
وتابع: الجائحة مثلت فرصة جيدة لقطاع الشحن و "فلاي دبي" أعدت جدولاً زمنياً لإعادة الموظفين الذين اختاروا إجازات بدون أجر للخدمة اعتباراً من مطلع يونيو.