الرئيس التنفيذي لـ "فلاي دبي" : شركات الطيران الإماراتية تكيفت بسرعة كبيرة مع الجائحة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي" على هامش فعاليات سوق السفر الافتراضي 2021: إن شركات الطيران الإماراتية تكيفت بسرعة كبيرة مع جائحة «كوفيد-19» .

وأكد أنه متفائل للغاية بشأن موسم الصيف لكن السؤال هو أي الدول ستكون مفتوحة.

وتابع: الجائحة مثلت فرصة جيدة لقطاع الشحن و "فلاي دبي" أعدت جدولاً زمنياً لإعادة الموظفين الذين اختاروا إجازات بدون أجر للخدمة اعتباراً من مطلع يونيو.

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