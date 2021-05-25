دبي السادسة عالمياً في خلق الوظائف الجديدة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر 2020

المصدر: دبي – بشار باغ

كشف فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار "وايبا" أن دبي حققت انجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل بالنجاحات في عالم الاستثمار الأجنبي المباشر رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة دولياً.

وأشار في تصريحات لـ "البيان الاقتصادي" إلى أن الإمارة احتلت المرتبة السادسة عالمياً والأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث عدد الوظائف الجديدة التي استحدثتها مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في 2020 وذلك وفقاً لتقرير "إفي دي آي ماركتس" الصادر عن «فاينانشال تايمز» حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يعد المصدر العالمي الأبرز للبيانات في هذا المجال.

فخلال العام الماضي، استحدثت 455 مشروع استثمار أجنبي مباشر استقطبتها دبي بقيمة 24.7 مليار درهم ما يقارب 18325 وظيفة بحسب بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر التابع لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، علماً أن المرصد يتبنى منهجية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تتبع البيانات.

وبذلك تواصل دبي تصدر المؤشرات الاستثمارية العالمية، حيث احتلت في 2020 المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابع عالمياً في استقطاب رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر، كما حلت أولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والثالث عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال العام الماضي وفقاً لتقرير "إفي دي آي ماركتس"، وجاءت دبي في المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مشاريع إعادة الاستثمار الأجنبي المباشر ورأس المال، وفي المركزين الرابع والحادي عشر عالمياً في هاتين الفئتين وفقاً لنفس التقرير كما حلفت الإمارة في المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة 11 عالمياً في تقرير «الاستثمار الأجنبي المباشر لرأس المال المغامر عالمياً عام 2020» والصادر عن "إف دي آي إنتلجنس".

وكان تقرير «المدن العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في المستقبل 20212022» الصادر عن "إف دي آي إنتلجنس" في فبراير 2021، قد صنف دبي في المركز الثالث ضمن أبرز الوجهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر. كما حصلت دبي على المركز الثاني عالمياً في الفئة الفرعية «المدن الرئيسية التي تستقطب الاستثمار الأجنبي المباشر» وفئة «الإمكانات الاقتصادية والبيئة المواتية للأعمال». وحازت دبي المرتبة الثالثة في الفئة الفرعية «الاتصال».

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