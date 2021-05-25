الإمارات تترأس اجتماعاً إقليمياً بالرياض لإنعاش السياحة

المصدر: أبوظبي - البيان

تترأس دولة الإمارات الاجتماع السابع والأربعين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، الذي تستضيفه مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، على مدار يومي 26 و27 مايو الجاري. ويمثل الدولة خلال الاجتماع وفد رسمي رفيع المستوى برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

مشاركة عالمية

ويشهد الاجتماع مشاركة زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، ووزراء السياحة بدول منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في اللجنة، والتي تتضمن المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والعراق، ولبنان، وليبيا، وسوريا، واليمن.

دعم مسيرة التنمية

وأكد الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي أهمية اجتماع اللجنة في دعم مسيرة التنمية السياحية المستدامة في كافة دول المنطقة، حيث يمثل منصة تعاون رائدة تهدف إلى وضع خطط سياحية مشتركة لتعزيز فرص نمو قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «يشهد الاجتماع أجندة حافلة بالفعاليات والتي من شأنها المساهمة في انتعاش قطاع السياحة بدول المنطقة. ونأمل الخروج بتوصيات هامة لتسريع مرحلة التعافي واستعادة الحركة السياحية إلى مستويات ما قبل الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد 19».

وتشارك دولة الإمارات على هامش الاجتماع السابع والأربعين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، في افتتاح المكتب الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية بالرياض، وفعاليات «مؤتمر إنعاش السياحة بدول المنطقة».

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