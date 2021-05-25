15475 رخصة جديدة أصدرتها اقتصادية دبي في الربع الأول بنمو 19 %

المصدر: دبي - البيان

أكدت اقتصادية دبي أهمية دعم قطاع الأعمال وتعزيز تنافسية دبي وقدرتها في استقطاب الشركات ورجال الأعمال الراغبين في النمو المستدام وتوسيع أعمالهم حيث تم إصدار 15475 رخصة جديدة خلال الربع الأول من 2021 مقارنةً بـ13027 رخصة تم إصدارها في الربع الأول 2020 وبمعدل نمو قدره 19%، طبقا لتقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري.

وتميزت الرخص الجديدة بتنوعها حسب الفئة. وجاء في مقدمتها المهنية (8,935) بنسبة 58%، تبعتها التجارية (6,290) بنسبة 41%، وتوزعت باقي النسب على السياحية والصناعية.

مناطق

وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة حسب المناطق الرئيسية، كانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 8220 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 7236 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 19 رخصة تجارية جديدة. أما بالنسبة لتوزيع هذه الرخص الجديدة في أبرز مناطق فرعية بدبي كان كالآتي: الفهيدي، برج خليفة، الخبيصي، بور سعيد، المركز التجاري الأول، المرر، البرشاء الأولى، نايف، رقة البطين.

وبلغ إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال الربع الأول من العام 99887 معاملة مقارنةً بــ 92325 معاملة تم إنجازها بالربع الأول 2020، بنمو 8%.

معاملات التجديد

ووصل إجمالي معاملات التجديد إلى 38,090 معاملة خلال الربع الأول 2021 مقارنةً بــ 36,484 معاملة تجديد في الربع الأول 2020، بنمو 4%، الأمر الذي يؤكد الاستفادة من حزمة الحوافز الاقتصادية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي تتيح إمكانية تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار.

ووصل إجمالي معاملات تجديد الرخص تلقائياً من خلال الرسائل النصية بالربع الأول 2021 إلى 20923 معاملة مقارنةً بــ 18061 معاملة تجديد تلقائي للربع الأول 2020، بنمو 16%. وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية خلال الربع الأول 17,397 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 13,914 إجراء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز