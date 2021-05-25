«راكز» تحتضن مقر «بولار مانيوفاكتشورينج» لألياف الكربون

المصدر: رأس الخيمة - البيان

انضمت شركة بولار مانيوفاكتشورينج الرائدة في الهندسة المتقدمة وصناعة ألياف الكربون إلى مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) أخيراً، حيث ستزاول عملياتها من منشأتها في منطقة الحمرا الصناعية.

وتخطط الشركة لتوفير ما يزيد على 50 فرصة عمل للعمالة الماهرة في رأس الخيمة من أجل تلبية الإقبال الكبير على ألياف الكربون والمنتجات المُركبة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال مايك هاريس الرئيس التنفيذي لمجموعة بولار المحدودة، يرجع تأسيس شركة بولار مانيوفاكتشورينج إلى 2011 في مقاطعة نورفوك بالمملكة المتحدة، ومن خلال اتخاذها من إمارة رأس الخيمة مقراً جديداً لها في منشأة تبلغ مساحتها 1364 متراً مربعاً على قطعة أرض تقدر مساحتها الإجمالية بـ 3600 متر مربع، ستزاول الشركة أنشطتها لتصميم وتصنيع منتجات ألياف الكربون للشركات الرائدة والعاملة في مختلف المجالات والتي تشمل المركبات والفضاء والرياضة والترفيه والزراعة والدفاع والملاحة والطب والنقل وغيرها.

وأضاف: كنا نتطلع إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار السنوات القليلة الماضية، ووقع الاختيار على إمارة رأس الخيمة كوجهة مثالية لإنشاء وحدة الشركة الصناعية نظراً لفعالية التكلفة فيها وموقعها الاستراتيجي الذي يتوسط المنطقة والتي بدورها تسهم في تسهيل حركة التجارة.

تنوع الأعمال

وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز «إن انضمام شركة بولار مانيوفاكتشورينج لـ«راكز» إضافة متميزة أخرى إلى مجتمع أعمالنا الذي يحتضن شركات التصنيع الدولية. وأفاد أنه يجري العمل على تطوير البيئة الصناعية باستمرار من لجذب المزيد من الشركات الصناعية العالمية التي تتطلع إلى الازدهار في المنطقة .

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