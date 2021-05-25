عروض هائلة في تخفيضات دبي الكبرى الخميس

المصدر: دبي - البيان

تستعد مراكز التسوق وأكثر من 1500 متجر و500 علامة تجارية للمشاركة في فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنطلق الخميس 27 مايو الجاري وتستمر لمدة 72 ساعة، لتقديم تجارب مميزة لعشاق التسوق من خلال ما تطرحه من عروض ترويجية مذهلة مع أسعار مخفضة وبنسبة تخفيضات تصل إلى 90 %، بالإضافة إلى فرص الفوز بجوائز كبرى.

وتلتزم جميع مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في الفعالية بالإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة المتسوقين والتي تشمل تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

دبي مول

يمكن لمتسوقي «دبي مول» خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» الحصول على فرصة الفوز بسيارة فينير سوبر سبورت الرياضية الخارقة، بالإضافة إلى مليون ميل سكاي واردز من طيران الإمارات. وسيتم عرض سيارة فينير سوبر سبورت التي صنعت من قبل شركة دبليو موتورز في دبي، في دبي مول بين الردهة الرئيسية والأكواريوم.

وسيدخل أعضاء برنامج سكاي واردز الذين ينفقون 500 درهم في دبي مول خلال فترة الفعالية ويقومون بمسح فواتير التسوق أو تناول الطعام أو الترفيه باستخدام تطبيق دبي مول، في سحب للفوز بالسيارة فينير سوبر سبورت ومليون ميل سكاي واردز من طيران الإمارات. علماً بأنه سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بتاريخ 30 مايو الجاري.

مراكز ماجد الفطيم

ويمكن للمتسوقين في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وماي سيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، الحصول على فرصة الفوز بملايين النقاط من برنامج المكافآت «شير»!

واحتفالاً بوصول عدد أعضاء برنامج «شير» إلى 2 مليون عضو وتزامناً مع هذه الفعالية سيحصل المتسوقون الذين ينفقون 100 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة ويقومون بمسح فواتير الشراء.

دبي فستيفال سيتي

يقدم دبي فستيفال سيتي مول المزيد من المكافآت والصفقات الرائعة التي يمكن للمتسوقين الاستمتاع بها خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث سيحصل مرتادو المول الذين ينفقون 500 درهم فأكثر على فرصة الفوز بواحدة من بطاقتي هدايا فستيفال سيتي مع رصيد بمبلغ 10000 درهم.

وللمشاركة في السحب، يحتاج المتسوقون إلى أخذ فواتير التسوق الخاصة بهم إلى مكتب خدمة العملاء في المول للتسجيل في السحب. علماً بأنه سيتم قبول الفواتير المتعددة، التي تحمل تاريخ اليوم ذاته.

ذا أوتليت فيليدج

يمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات بنسبة تصل إلى 90 % في ذا أوتليت فيليدج، حيث يعد من أبرز الوجهات للتسوق والترفيه نظراً لموقعه القريب من دبي باركس آند ريزورتس.

وتشمل قائمة المتاجر أرماني أوليت، وهيوجو بوس، وبراند بازار، وساطور براذرز».

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