106 آلاف غرفة فندقية تديرها شركات عالمية في الإمارات

المصدر: دبي - عمرو عادل

أفادت مؤسسة «كوليرز إنترناشيونال» الكندية للاستشارات، بأن عدد الغرف الفندقية ذات العلامات التجارية العالمية في الإمارات، وصل إلى 106 آلاف و690 غرفة في نهاية الربع الأول، مع استحواذ دبي على نصيب الأسد منها، وتليها أبوظبي في المركز الثاني. وتوقعت المؤسسة، أمس، في أحدث مراجعة ربع سنوية للفنادق في المنطقة، زيادة عدد الغرف الفندقية في السوق الإماراتي، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8 % بين أعوام 2021 و2023.

وقالت إن هذا النمو يعني دخول 17 ألفاً و760 غرفة جديدة إلى السوق، وأضافت أنه مع تخفيف القيود المفروضة على السفر بسبب الجائحة في الإمارات، فإن مدن مثل دبي ورأس الخيمة، شهدت نمواً في أعداد الزيارات، مع تحقيق أعلى عائد لكل غرفة متاحة، مقارنة بالمدن الأخرى.

وتوقعت أن تترك حملة التطعيم السريعة في الدولة تأثيراً إيجابياً في الطلب على الفنادق في جميع الإمارات، ومن المنتظر أن يشعر السياح العالميون بمزيد من الثقة والراحة في السفر إلى الإمارات، نظراً لكونها واحدة من أكثر الوجهات السياحية أماناً في العالم.

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