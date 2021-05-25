شركة أسترالية تستحوذ على «سبوتي» في الإمارات

المصدر: (دبي - رويترز)

استحوذت شركة زيب الأسترالية، بالكامل على شركتين للبيع بالتقسيط، واحدة في الإمارات والثانية في أوروبا، بقيمة إجمالية بلغت 160 مليون دولار أسترالي (123.65 مليون دولار)، إذ تتطلع إلى التوسع عالمياً في هذا القطاع سريع النمو.

تأتي الصفقات بعد نحو خمسة أشهر من قيام زيب، ثاني أكبر شركة بهذا القطاع في أستراليا، بجمع التمويل لشراء حصص في تويستو، في التشيك، وسبوتي، ومقرها الإمارات.

وفي ما يتعلق بسبوتي، ستنفق زيب 21 مليون دولار أسترالي لشراء الحصة التي لا تملكها في الشركة التي أسست العام الماضي وتعمل في السعودية والإمارات. ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة في الربع الثالث من العام.

وجمعت زيب في أبريل 400 مليون دولار أسترالي إضافية، وستدفع زيب 140 مليون دولار أسترالي للحصول على الملكية الكاملة لتويستو.

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