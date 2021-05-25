«رأس الخيمة الوطني» يُصدر سندات بـ 75 مليون دولار

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، عن إتمام إصدار سندات بقيمة 75 مليون دولار، لمدة عامين ونصف العام، بسعر فائدة عائم، بمعدل ليبور لفترة 3 أشهر بالدولار الأمريكي+ 100 نقطة أساس.

تم ترتيب الصفقة من قبل بنك أبوظبي الأول، الذي لعب دور المنسق الرئيس الوحيد، وتم إصدار السندات من قبل راك كايمان للتمويل المحدودة، وذلك في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل للبنك بقيمة 2 مليار دولار.

وقد حصلت هذه السندات على تصنيف BBB + من قبل وكالة فيتش. كما سيتم استخدام الأموال من قبل البنك للأغراض المصرفية العامة.

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