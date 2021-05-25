3.6 مليارات درهم هبات عقارية في دبي

المصدر: (دبي - وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 4.8 مليارات درهم وشهدت الدائرة تسجيل 26 هبة بقيمة 3.62 مليارات درهم وكان أهمها في منطقة الرقة بقيمة 876 مليون درهم وأخرى في منطقة مشرف بقيمة 682 مليون درهم.وتم تسجيل 231 مبايعة بقيمة 638.12 مليون درهم منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 244.75 مليون درهم و203 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 393.36 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 611.3 مليون درهم منها 17 رهن أراضٍ بقيمة 43.04 مليون درهم و51 رهن فلل وشقق بقيمة 568.26 مليون درهم وكان أهمها في منطقة جميرا الثانية بقيمة 400 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 51 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات، وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل بتسجيل 33 مبايعة بـ 93 مليون درهم.

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