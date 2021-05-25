أعلى مستوى تاريخي لاستثمارات البنوك في الإمارات

واصلت البنوك العاملة في الدولة زيادة استثماراتها خلال الربع الأول من العام الجاري ليسجل رصيدها التراكمي أعلى مستوى في تاريخه في مؤشر على توافر السيولة مع عودة النشاط الاقتصادي بعد انحسار تداعيات جائحة «كوفيد19». وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، وصول استثمارات البنوك إلى 507.3 مليارات درهم في نهاية مارس الماضي بزيادة 34.3% مقارنة بنحو 377.6 مليار درهم في مارس 2020.

وأوضحت إحصائيات المركزي أن استثمارات في سندات الدين حازت على النصيب الأكبر بواقع 58% من إجمالي الاستثمارات مع وصولها إلى 294.1 مليار درهم بزيادة 28.9%.

واستحوذت استثمارات البنوك في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق على 31.4% من الاستثمارات مع بلوغها 159.3 مليار درهم بزيادة 75.4%.

وزادت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 9.6 مليارات بزيادة 5.5%، ووصلت استثمارات البنوك الأخرى لنحو 44.3 مليار درهم بانخفاض 10.5%.

وارتفعت الودائع البنكية على أساس سنوي بنسبة 1.6% إلى 1.881 تريليون درهم، وزادت ودائع المقيمين 2.6% إلى 1.677 تريليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز