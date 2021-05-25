غرفة دبي تنظم الدورة السادسة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس تنظيم الدورة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 13 و14 أكتوبر تحت شعار «التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية»

وتكتسب دورة هذا العام أهمية خاصة، حيث إنها تقام ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي، كما يأتي المنتدى ليعكس تعافي حركة الاقتصاد العالمي بعد فترة من التحديات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

ويجسد شعار دورة هذا العام من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال «التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية»، التصورات الجديدة للمرحلة المقبلة من الشراكة مع القارة السمراء مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي أفرزتها الجائحة، ووضع الأسس لمستقبل جديد يتيح للشركات ورجال الأعمال التعرف إلى الفرص التي يوفرها السوق الأفريقي للشركات المحلية، وكذلك التعريف بدبي والدولة وميزاتها التنافسية التي تجعل منها بوابة دخول الشركات الأفريقية إلى أسواق المنطقة والعالم.

ريادة دبي

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي: إقامة النسخة الجديدة من المنتدى بالتزامن مع إكسبو دبي مؤشر إيجابي على ريادة دبي في قيادة مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وتأكيد على أن قطاعات الأعمال في الإمارات تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق انطلاقة متجددة تعزز من مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

وأضاف: نتطلع إلى الترحيب بشركائنا من مختلف دول القارة السمراء وإتاحة الفرصة أمام مجتمع الأعمال المحلي في الإمارة للتعرف عن كثب إلى آفاق توسيع نشاطاتهم التجارية وعلاقاتهم مع الأسواق في أفريقيا، وإقامة علاقات شراكة واعدة ومثمرة تصب في دعم النمو المتبادل للجانبين.

وتابع: أصبحت منتديات الأعمال التي تنظمها الغرفة علامة تجارية ذات مكانة عالمية مرموقة تحظى باهتمام ومتابعة رجال الأعمال والمستثمرين حول العالم، ما يعزز مكانة ودور غرفة دبي شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارات، وممكناً رئيسياً يتيح للشركات المحلية الوصول إلى مختلف أسواق العالم.

ونفخر بأن نكون شريك الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي، من خلال تنظيم هذا المنتدى، بما يعزز دورنا وجهودنا الرامية لتعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات عموماً في مجال الأعمال وتأكيد حضورها المميز على مؤشرات التنافسية العالمية.

سلسلة

استقطبت سلسلة منتديات الأعمال العالمية التي أطلقتها غرفة دبي منذ 2013 حوالي 32 رئيس دولة وحكومة، و140 وزيراً ومسؤولاً حكومياً، و9950 مشاركاً يمثلون قادة الأعمال والشركات والرؤساء التنفيذيين ويمثلون 65 دولة حول العالم. وجرى تنظيم أكثر من 1800 لقاء أعمال ثنائي بين مستثمرين من الدولة ونظرائهم من الأسواق المستهدفة خلال المنتديات.

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