«أبوظبي الإسلامي» يدشن أجهزة صرّاف رقمي ذكية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تدشين مجموعة جديدة من الأجهزة الرقمية المتكاملة التي تحمل العلامة التجارية «الصرّاف الذكي» من مصرف أبوظبي الإٍسلامي، عبر فروعه الرئيسية في الإمارات، وذلك من خلال شراكته مع «ديبولد نيكسدورف»، الشركة الأمريكية متعددة الجنسيات المتخصصة في تكنولوجيا التجزئة والتمويل.

وتوفر أجهزّة الصرّاف الذكي حزمة من الخدمات في الفروع الصغيرة، مما سيتيح للعملاء فرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية غير المتوافرة عادة في أجهزة الصرّاف الآلي التقليدية، مثل الحصول على بطاقة مخصصة فورية إلى جانب تحديث بيانات وتفاصيل الحساب.

وسيتمكّن العملاء عبر أجهزة الصرّاف الذكي من التحدث مباشرةً مع أحد مستشاري أبوظبي الإسلامي عبر اتصال فيديو. وسيتمكن العملاء من إجراء وتنفيذ كافة خدمات الصرّاف المُعتادة، مثل الإيداع والسحب النقدي وصرف الشيكات وبما في ذلك العملات المعدنية وإيداعات الشيكات والتحويلات المالية الداخلية.

كما سيتمكن العملاء كذلك من تنفيذ مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية، تشمل تحديث البيانات الشخصية وطلب دفتر شيكات جديد وبيانات مصرفية مُصدقة، إلى جانب التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي دون الحاجة إلى الانتظار في الفرع.

وتم تدشين أجهزة الصرّاف الذكي عبر فروع المصرف في أبوظبي والعين ورأس الخيمة ودبي والشارقة، وتعهّد المصرف بتركيب المزيد من هذه الأجهزة خلال الأشهر المقبلة عبر مواقع أخرى.

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