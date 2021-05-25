صندوق محمد بن راشد للابتكار أحد أبطال جوائز قمة مجتمع المعلومات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وزارة المالية اختيار صندوق محمد بن راشد للابتكار، أحد مشاريع وزارة المالية الداعمة للشركات المبتكرة، كأحد أبطال فئة «تمكين البيئة» في «جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021»، تقديراً لجهوده في دعم المبتكرين وتمكين بيئة الابتكار.

وشارك يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، وفاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار، في حفل توزيع الجوائز الذي عُقد عبر تقنيات الاتصال المرئي على هامش فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات بين 17 حتى 21 مايو 2021. وحضر الحفل هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات.

وقال يونس الخوري: يعد اختيار صندوق محمد بن راشد للابتكار كأحد أبطال فئة تمكين البيئة إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات، ودليلاً على جهود الدولة المستمرة في تطوير تكنولوجيا المعلومات والابتكار لخدمة كافة القطاعات الحيوية.

وأضاف: استمر الصندوق في تقديم الدعم المطلوب لكافة المبتكرين، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا لتعزيز قدرتهم على مواجهة تداعيات الأزمة، وضمان الاستقرار المالي لهم، والاستمرار في تحقيق النمو المستدام للدولة.

جهود متواصلة

وقالت فاطمة النقبي: الجائزة تعكس جهودنا المتواصلة لمساندة المبتكرين في الإمارات وحول العالم في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم من خلال تزويدهم بضمانات مدعومة من الحكومة لتحفيز المقرضين على توفير التمويل المطلوب بتكاليف منخفضة، مع توفير الإرشاد في جميع المراحل من قبل خبراء مختصين.

وشارك فريق الصندوق في جلسة الإمارات خلال القمة العالمية لاستعراض تجربة الصندوق في دعم مختلف المبتكرين من حول العالم. ومنذ إطلاقه في 2016، تقدمت أكثر من 930 شركة من 65 دولة بطلبات للانضمام إلى برنامجي الصندوق: برنامج الضمانات؛ ومسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار.

ويبلغ عدد أعضاء الصندوق 61 عضواً. وفاز العديد من الشركات الأعضاء بجوائز متميزة في قطاعات أعمالها وحصلت على تمويلات تتجاوز 187 مليون درهم. ويضم مجتمع أعضاء الصندوق طيفاً واسعاً من الشركات. ويعمل 52% من الأعضاء في مجال التكنولوجيا.

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