منظومة شاملة لدعم تقنيات التشفير والبلوك تشين بدبي

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في مركز دبي للسلع المتعددة في برج الماس بدبي أمس «مركز كريبتو»، الذي يوفر منظومة شاملة تدعم نمو وازدهار الأعمال والشركات الناشطة في قطاعي التشفير والبلوك تشين، ويعزز إجراءات تجارة السلع المختلفة من دبي إلى العالم.

وشهد الافتتاح فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وخلفان بالهول الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي للمستقبل، وبروك بيرس رئيس مجلس إدارة مؤسسة «بيتوكوين» والمؤسس المشارك في «إي أو إس أليانس» و«بلوك ون» و«بلوك تشين كابيتال» و«تيزر» و«ماستر كوين» (التي كانت تُعرف باسم أي سي أو)، وسعيد الدرمكي، مدير عام «كاسبر لابس» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسس «شيشة للتمويل»، و«مرينال مانوهار، الرئيس التنفيذي لـ«كاسبر لابس»، وخالد الزعابي، المدير التنفيذي لعمليات الترخيص والرقابة والالتزام في هيئة الأوراق المالية والسلع، وأحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة في مركز دبي للسلع المتعددة.

وقال الدكتور ثاني الزيودي: البلوك تشين محفز قوي للنمو الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي. ويعكس افتتاح المركز هذه التوجهات ويدعم استراتيجية دبي للبلوك تشين التي تهدف إلى تعزيز الاستفادة من هذه التقنية وتحويل 50% من المعاملات الحكومية في الإمارة بنهاية العام الجاري.

وأضاف أن مركز كريبتو سيساعد في تسريع تبني تقنيات بلوك تشين ودعم كافة الأنشطة المرتبطة بالتشفير. وستساعد هذه الجهود في ترسيخ مكانة الإمارات كأحد أكثر الاقتصادات تطوراً في العالم.

حلول استشارية

وسيقدم مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، كذلك حلولاً استشارية في مجال التشفير بدعم من «كريبتو فالي لابز»، وهي الشركة الداعمة لمشروع «كريبتو فالي» المدعوم من الحكومة السويسرية، والذي شكّل نقطة انطلاقة لمنصّات عالمية رائدة في مجال التشفير مثل كاردانو وإيثريوم.

فضلاً عن ذلك، سيضم المركز مساحات عمل مشتركة لاستضافة كافة الأطراف الفاعلة في قطاع التشفير، بدايةً من روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولاً إلى مجموعة واسعة من البرامج الحاضنة والمسرّعات، في منطقة أبراج بحيرات جميرا النابضة بالحيوية في قلب إمارة دبي.

إمكانات هائلة

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تزخر تقنيات التشفير والبلوك تشين بإمكانات هائلة قادرة على تطوير مسار التجارة العالمية وسلاسل التوريد والانتقال بها إلى مستويات جديدة تماماً.

وهذه التقنيات تنسجم تماماً مع رؤية مركز دبي للسلع المتعددة المتمثّلة في قيادة تطوير مستقبل التجارة، كما أنها تشكل إحدى الركائز الأساسية التي حفّزت جهودنا نحو تدشين مركز كريبتو.

ويتمتع المركز بالإمكانات المناسبة التي تجعله داعماً للشركات المتخصصة في قطاع التشفير والمضي قدماً بالتجارة العالمية نحو آفاق جديدة، بفضل ما يقدمه من بيئة تنظيمية متطوّرة زاخرة بالمواهب والكوادر المتميّزة ومدعومة بإمكانية الوصول إلى الموارد الرأسمالية وفرص النمو المجزية.

وقال رالف غلابيشنيغ، مؤسس «كريبتو فالي فينتشر كابيتال» و«كريبتو فالي لابز»: في ضوء الدعم الحكومي القوي والاهتمام المتزايد من جانب قطاعات الأعمال المزدهرة، تتمتع دبي بكافة الإمكانات والمقومات التي تمكّنها من ترسيخ مكانتها كمركز دولي جاذب للأعمال والشركات داخل قطاع حلول وتطبيقات البلوك تشين .

وعما إذا كان المركز سيسمح بالأنشطة المتعلقة باصدار العملات الرقمية، أوضح أن المركز مفتوح لكافة الانشطة التي تعتمد على تقنية بلوك تشين بما فيها العملات المشفرة في حال تم السماح للشركات من قبل الهيئات المختصة بتداول الرموز الناتجة عن سلسة بلوك تشين على انها عملات والسماح بأنشطة إصدار الأصول الرقمية وإنشاء منصات لتداولها من خلال الهيئات المختصة في الإمارات.

واشار إلى أن كل سلسلة بلوك تشين ينتج عنها رمز رقمي token ولكنها ليست عملة مشفرة بالضرورة بمعنى أن تداولها كعملة لا يتم الا اذا اتفق المشتركون في البلوك تشين على ذلك كما حصل في رمز البيتكوين الذي أصبح يتداول على أنه عملة مشفرة.

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