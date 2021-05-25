الأسهم تواصل ماراثون المكاسب وتضيف 4.1 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 4.1 مليارات درهم، مدعومة بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك مع استمرار علميات الشراء للأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص، وهو ما صعد بسهم «أبوظبي الأول» لمستوى تاريخي هو الأعلى منذ الإدراج.

سوق دبي

وصعد سوق دبي بنسبة 0.02% ليغلق عند 2787 نقطة مع صعود أسهم البنوك والسلع والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 1% إلى 6614.56 نقطة بدعم أسهم البنوك والعقار والصناعة والسلع والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.14 مليار درهم موزعة بواقع 1.8 مليار في أبوظبي و336.4 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 516.8 مليون سهم، منها 291.7 مليوناً بأبوظبي و225.13 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 10654 صفقة.

ارتفاع

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1% مع نمو «دبي الإسلامي» 1.47% و«الإمارات دبي الوطني» 0.78%، بينما انخفض قطاع العقارات 1% بضغط جني الأرباح بعد مكاسب كبيرة في الجلسات الماضية.

ونزل قطاع الاستثمار 0.4% . وانخفض قطاع النقل 1.18%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط بنحو 71.8 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 65.7 مليون درهم، ثم «إعمار مولز» 43.5 مليوناً. وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 3.86%، فيما كان «دبي الوطنية للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.66%. ومال المستثمرون الخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 41.49 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

وجاء صعود سوق أبوظبي 1%، مدعوماً بارتفاع قطاع البنوك 2% مع نمو «أبوظبي الأول» 2.91% ليغلق على 17 درهما و«أبوظبي التجاري» 0.15%، فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 1.47%. وزاد قطاع العقار 1.42%.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.12% بضغط هبوط «العالمية القابضة» 0.21% فيما زاد «إشراق» 2.65% و«الواحة كابيتال» 0.72%، ونزل قطاع الطاقة بنسبة 0.09% بضغط هبوط «طاقة» 0.71%، فيما استقر «دانة غاز» و«أدنوك للتوزيع». واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات» دون تغيير.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 686.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 455 مليون درهم. وحقق «بلدكو» أكبر ارتفاع بنسبة 14.78%، فيما كان «صناعات أسمنت الفجيرة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 176.3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع.

المؤسسات

عمدت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 92.81 مليون درهم، منها 3.61 ملايين في دبي و89.2 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 92.8 مليون درهم، منها 3.61 ملايين بدبي و89.2 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

وافقت الجمعية العمومية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية، على اتفاقية استحواذ شركة «دي إس في بانلبينا» على أعمال الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة التابعة لها، من خلال صفقة أسهم بالكامل، ومن المتوقع الانتهاء منها بالربع الثالث 2021، وفي المقابل، ستصبح أجيليتي ثاني أكبر مسهم في شركة «دي إس في»، بحصة 8 % في الشركة المندمجة.

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