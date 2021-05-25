ملياراً زيادة باستثمارات البنوك خلال 12 شهراً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصلت البنوك العاملة في الدولة زيادة استثماراتها خلال الربع الأول من العام الجاري، ليسجل رصيدها التراكمي أعلى مستوى في تاريخه في مؤشر على توافر السيولة مع عودة النشاط الاقتصادي بعد انحسار تداعيات جائحة «كوفيد 19».

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة أمس، وصول استثمارات البنوك إلى 507.3 مليارات درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 34.3% أو ما يعادل 130 مليار درهم مقارنة بنحو 377.6 مليار درهم في مارس 2020، بينما زادت على أساس شهري بنحو 1.4% أو ما يوازي 7.2 مليارات درهم مقابل 500.1 مليار درهم في فبراير الماضي، وارتفعت بقرابة 51.5 مليار درهم أو ما نسبته 11.3% منذ بداية العام الجاري مقابل 455.8 ملياراً في نهاية العام الماضي.

سندات الدين

وأوضحت إحصائيات المركزي أن استثمارات في سندات الدين حازت النصيب الأكبر بواقع 58% من إجمالي الاستثمارات مع وصولها إلى 294.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 28.9% مقارنة بنحو 228.2 مليار درهم في مارس 2020، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 2.2% مقارنة بنحو 287.9 مليار درهم في فبراير السابق عليه.

وذكر المركزي أن استثمارات البنوك في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق استحوذت على نسبة 31.4% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 159.3 مليار درهم في مارس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 75.4% مقابل 90.8 مليار درهم في مارس 2020، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 0.63% مقابل 158.3 مليار درهم في فبراير السابق عليه.

الأسهم

وزادت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 9.6 مليارات مع نهاية مارس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 5.5% أو ما يعادل 500 مليون درهم مقابل 9.1 مليارات درهم في مارس 2020، بينما زادت على أساس شهري بنحو 2.1% توازي 200 مليون درهم مقابل 9.4 مليارات درهم في فبراير السابق عليه، وزادت بنسبة 4.3% أو 400 مليون درهم منذ بداية العام الجاري مقابل 9.2 مليارات في نهاية ديسمبر 2020.

ودائع

أشار المصرف المركزي إلى زيادة الودائع البنكية على أساس سنوي بنسبة 1.6% إلى 1.881 تريليون درهم في مارس الماضي، مقابل 1.851 تريليون درهم في مارس 2020، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 0.2% مقابل 1.878 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي.

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