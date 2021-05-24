«فام» تتوسط في 1100 صفقة عقارية بمليار درهم

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

قال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة إف إي إم العقارية، حققت خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، نتائج مالية مليارية، على خلفية إبرامها أكثر من 1100 صفقة بيع وتأجير ومقايضة، فقد سجلت صفقات بقيمة تجاوزت المليار درهم، عن 600 صفقة تأجير، وأكثر من 350 صفقة بيع، بالإضافة إلى 150 معاملة مقايضة (صفقة مقايضة عقارات)، بين اثنين من المستثمرين العقاريين البارزين.

وأوضح المسدي أن الطلب على عقارات دبي خلال العام الجاري، والذي قبله، مصدره أثرياء فرنسا وألمانيا وسويسرا وإسرائيل والصين والهند، بالإضافة إلى الطلب التقليدي من بلدان روسيا وباكستان وإنجلترا، حيث زادت صفقات البيع والشراء على صعيدي العدد والقيمة الإجمالية، على نحو لافت في 2021، مقارنة بالعام المنصرم، للعقارات التي تزيد قيمة العقار الواحد منها على خمسة ملايين درهم.

وأشار المسدي إلى أن أداء سوق العقارات الفاخرة في تصاعد مستمر، لا سيما الفلل السكنية والتاون هاوس والشقق المطلة على البحر، والشقق الفاخرة، كمشروع مساكن بولغاري في جزيرة جميرا باي.

وأضاف أنه لم تعد الصفقات العقارية الضخمة في دبي حكراً على أثرياء الهند والمملكة المتحدة، كما كانت طيلة العقدين الماضيين، فقد غيرت ظروف جائحة «كورونا» التي ضربت البشرية في يناير 2020، توجهات المستثمرين، وأعادت تشكيل رغباتهم ونوعية العقارات التي يرغبون الاستثمار فيها، وصولاً إلى تغيير نوعية المستثمرين والجنسيات الأعلى استثماراً في العقارات الفاخرة في المدينة.

ليعيدوا رسم المشهد في سوق العقارات الفاخرة في دبي، يتقدمهم المستثمر الصيني بالدرجة الأولى، ويليه الفرنسي والألماني والسويسري.

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