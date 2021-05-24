«ترمب غولف كلوب» يستقبل زواره في داماك هيلز بعروض صيفية مميزة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت داماك العقارية، شركة التطوير العقاري الفاخر في المنطقة، عن مجموعة من العروض الجديدة في ترمب إنترناشونال غولف كلوب «نادي ترمب الدولي للغولف»، الواقع في مجتمع داماك هيلز، بما في ذلك ملاعب جديدة ومطوّرة، وتحسينات إضافية على عروض المأكولات والمشروبات، وغير ذلك، مع حلول موسم الصيف.

ويضم النادي ملعبين من تصميم المهندس الرائد جيل هانس، حيث يتألف الملعب الأساسي، والمخصص للبطولات، من 18 حفرة، بينما يضم الملعب الثاني 9 حفر، بمعدل 3 ضربات، مع تجهيزات إضاءة كاشفة، ما يجعل منه وجهة رائدة وحافلة بالحماس والتشويق للاعبي الغولف، بمرافقه المتطورة وخياراته الغنية من المتاجر والمطاعم.

وحصد النادي، بفضل تحسيناته المستمرة، العديد من التكريمات خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تصنيفه بين أفضل 10 ملاعب من قبل مجلة غولف دايجست الشرق الأوسط، وترشيحه لجوائز الغولف العالمية، كأفضل ملعب غولف بحفر بمعدل 3 ضربات.

ويقدم هذا الملعب منطقة جديدة للمباريات القصيرة، بالإضافة إلى مطعم كادي شاك درايف، الذي يقدم أشهى الوجبات على مقاعد مريحة في الحديقة، بالإضافة إلى عروض ترفيهية مميزة، بما في ذلك ليالي خاصة لأفلام الأطفال.

ويواصل النادي تنفيذ تحسينات ملموسة على عروضه، بما في ذلك مسار للتدريب مزود بتجهيزات إضاءة كاشفة، وتقنية تراك مان رينج، ومنطقة بتضاريس مختلفة للمباريات القصيرة، واستوديوهات مضبوطة الحرارة، للتمرّن على الضربات.

كما تم تركيب عدد إضافي من الأضواء الكاشفة بالقرب من ملعب الأكاديمية، لمواصلة الدروس خلال المساء طوال فصل الصيف. ويقدم النادي مجموعة متنوعة من العروض الصيفية في الأكاديمية، بالإضافة إلى تذكرة دخول صيفية لأيام الأسبوع، اعتباراً من 1 يونيو.

أما متجر برو شوب، فيقدم منتجات جميع العلامات الرائدة المتاحة للشراء والتأجير، لتلبية مختلف تطلعات واحتياجات المحترفين والهواة. كما سيتم الإعلان عن التخفيضات الصيفية المرتقبة قريباً، كما سيستضيف أياماً خاصة لعرض المعدات الرائدة من أفضل العلامات في عالم الغولف.

ولطالما كان «ترمب إنترناشونال غولف كلوب» دبي، منذ افتتاحه، وجهة مثالية لعشاق الطعام بخياراته الغنية، ليثري رصيده هذا الصيف بعروض مميزة، حيث يضيف إلى المطعم الرئيس ديكورات داخلية جديدة، بأجواء عائلية، مع باقة أسبوعية من العروض الترويجية، بما في ذلك ليالي ستيك لتناول أشهى شرائح اللحم، وعرض كارفري للحوم المشوية، فضلاً عن عروض المشاوي الشهية، بلمسة جديدة على الطريقة الإيطالية.

فيما يواصل ركن 71 سبورتس بار للمشروبات، عرض أحدث البطولات والفعاليات الرياضية الدولية، ويرحب إمبرز لاونج بزواره لتدخين السيجار والاسترخاء وسط أجواء راقية، مع تذوق أشهى خيارات المأكولات والكوكتيلات الفاخرة، على أنغام الأغاني الكلاسيكية.

كما تدعو ردهة وركن هيلز بول للمشروبات، الضيوف للاسترخاء تحت أشعة الشمس، بجانب حوض السباحة، مع المشروبات المنعشة، وإيقاعات الموسيقى الهادئة طوال الصيف.

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