«هيتاشي إيه بي بي» تشارك في تطوير أول محطة كهرومائية في المنطقة بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، أنها ستقوم بتزويد شركة «أندريتز هيدرو» ANDRITZ Hydro تكنولوجيا متطورة خاصة بربط الشبكات وضمان ثباتها واستقرارها وذلك لمشروع المحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة، والفريد من نوعه وقيد الإنشاء في جبال الحجر، التي تبعد نحو 140 كم جنوب شرقي دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد مشروع محطة توليد الكهرباء بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي، والذي يُجرى تطويره من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وسيوفر 250 ميجاوات من الطاقة النظيفة والمتجددة والمرنة عند تشغيله مطلع عام 2024.

وبالاستفادة من معرفتها ودرايتها الواسعة في مجال توصيلات الشبكة وإلكترونيات الطاقة، ستوفر «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» اثنين من نظم إثارة التيار المتردد المعتمدة على محولات طاقة إلكترونية.

وسيضمن النظامان عمليات تشغيل بسرعات متغيرة للوحدات الدوّارة القابلة للعكس. وكذلك ستقوم «هيتاشي إي بي بي باور جريدز» بتوريد حلّ متكامل لربط المحطة بشبكة نقل الطاقة جهد 132 كيلوفولتاً، والتابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا».

ومن شأن هذا المشروع الاستراتيجي أن يساعد على تنويع مزيج الطاقة في دولة الإمارات، وذلك تماشياً مع الأهداف المحددة ضمن استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، بما يدعم هدف تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في دبي لتصل إلى 75% بحلول عام 2050.

وبهذه المناسبة، قال «مصطفى الجزيري» المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان: «يشرفنا أن نشارك في عمليات تطوير أول محطة كهرومائية على مستوى منطقة الخليج العربي، في دولة الإمارات العربية المتحدة»، مشيراً أنه «يمكن لهيتاشي إيه بي بي باور جريدز أن تقدم باقات مصممة بدقة وحلول متطورة لدعم أهداف الاستدامة للإمارة، وتسريع وتيرة تحول الطاقة وصولاً إلى مستقبل حيادي الكربون باستخدام تقنيات تعود بالفائدة على المجتمع».

وتشتمل المحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بتقنية الضخ والتخزين على خزان سفلي بالقرب من سد حتا (الحتاوي)، تبلغ سعته 1716 مليون جالون من المياه، وخزان آخر علوي يتم إنشاؤه في المنطقة الجبلية يرتفع نحو 300 متر عن منسوب السد، وبسعة تخزينية تصل إلى 880 مليون جالون من المياه.

وخارج أوقات ذروة الاستهلاك، تقوم توربينات بضخ المياه على طول 4 كم من الخزان السفلي إلى الخزان العلوي، باستخدام الطاقة الشمسية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. في حين سيتم تشغيل توربينات تستفيد من قوة اندفاع المياه المنحدرة إلى الخزان السفلي لتوليد الكهرباء على وجه السرعة لتلبية الطلب في ساعات ذروة الاستهلاك.

جدير بالذكر أن التكنولوجيا المتطورة، التي تم توفيرها لـ«أندريتز هيدرو»، تستخدم محول طاقة بي سي إس 8000 لنظام إثارة التيار المتردد، ما يتيح للآلة العمل بسرعات متغيرة. وهذا يضمن كفاءة تشغيلية مثلى ومستويات تشغيل طاقة متفاوتة في وضع الضخ ومن دون الإخلال بالسلوك العابر للآلات.

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