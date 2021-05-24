«إكسبيرينس هب» تستقطب 7 آلاف وكيل سفر في برنامج «خبير ياس»

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت شركة «إكسبيرينس هب»، التابعة لشركة «ميرال» - والمسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية الدولية لجزيرة ياس، عن تسجيل أكثر من 7 آلاف وكيل سفر في برنامجها الرائد «خبير ياس»، الذي يهدف لتدريب واعتماد وكلاء السفر لتعزيز معرفتهم في ما يتعلق بالمعالم السياحية التي تحتضنها الجزيرة.

وحاز أكثر من خمسة آلاف وكيل، من إجمالي 7 آلاف التحقوا بالبرنامج، شهادة اعتماد باعتبارهم خبراء سياحيين في جزيرة ياس، لينضموا بذلك إلى نخبة من المتخصصين الذين يمتلكون معرفةً عميقةً وتفصيليةً حول المعالم السياحية الاستثنائية التي تتميز بها الجزيرة.

وتعاونت «إكسبيرينس هب» مع الجهات المعنية في قطاع السفر في الأسواق العالمية، طوال فترة جائحة كوفيد - 19، بما في ذلك المملكة المتحدة وروسيا والصين والهند ودول الخليج، لتشرف على تدريب كوادرها عبر الإنترنت ليبقوا على اطلاع دائم على أحدث المعالم الترفيهية والتجارب التي تقدمها الجزيرة استعداداً لمرحلة إعادة افتتاح الأسواق السياحية تدريجياً.

ويتعاون برنامج خبير ياس مع هيئات سياحية في دول الخليج، التي التحق منها أكثر من 500 وكيل سفر في البرنامج، بما في ذلك «سيرا» و«جامبو» للسفريات و«فرسان» للسفر وغيرها الكثير، وذلك بهدف بناء شبكة سفراء العلامة التجارية لجزيرة ياس، والمكونة من وكلاء قادرين على استقطاب السياح العالميين لزيارة الجزيرة.

وقال ليام فندلي، المدير العام لشركة «إكسبيرينس هب»: «تواصل إكسبيرينس هب جهودها للتأكيد على استمرار التزامنا تجاه شركائنا العالميين من خلال العمل على تحسين برامجنا القيّمة في قطاع السياحة وتطويرها بما في ذلك برنامج خبير ياس، ولطالما تمحورت أولويتنا القصوى في فترة ركود حركة السفر، حول دعم قطاع السياحة وتقييم الوسائل التي تمكّننا من تحسين عروضنا استعداداً لعودة النشاط إلى القطاع.

كما نتطلع إلى استقطاب مزيد من وكلاء السفر العالميين وتدريبهم عبر برنامج خبير ياس لتسليط الضوء على هذه الوجهة السياحية الفريدة والمتميزة».

وتم إطلاق برنامج خبير ياس في سبتمبر 2019، ليقدم وحدات تدريبية للتعريف بالمناطق السياحية والتجارب الترفيهية، الحائزة جوائز عديدة، إلى جانب وجهات الإقامة وبرامج السفر التي تقدمها الجزيرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز