«آب جراد» تستحوذ على «إمبارتس» مقابل 20.6 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

استحوذت شركة آب جراد المتخصصة في مجال التعليم العالي عبر الإنترنت، على شركة «إمبارتس» لتوفير حلول التعلم المدعومة بالفيديو، خصصت آب جراد أكثر من 20.6 مليون دولار للاستحواذ والاستثمار في نموها.

ومن خلال الاستحواذ، أصبحت شركة إمبارتس تابعة 100 ٪ لشركة آب جراد، حيث تم دمجها بالكامل في النظام البيئي للشركة العملاقة في تكنولوجيا التعليم، وتم تغيير علامتها التجارية لتصبح «آب جراد كامبس».

وستستهدف الشركة مؤسسات التعليم العالي وطلاب الجامعات، بأدواتها التعليمية ومحتوياتها ذات المستوى العالمي، في منظومة تعليمية ذات حلول متكاملة، إذ تخطط إلى إغلاق السنة المالية 22 بإيرادات تقارب 11.7 مليون دولار، في ظل مواصلة المؤسسين في إدارة وتنمية الأعمال بشكل مستقل.

وقال أميت ماهينساريا، الرئيس التنفيذي لدى آب جراد كامبس: "تتمثل إحدى التحديات الرئيسة التي يواجهها الخريجون في افتقارهم إلى مهارات السوق الوظيفية، بسبب المناهج الدراسية غير الملائمة في مؤسسات التعليم العالي.

ولمعالجة هذا التحدي، يهدف الاستحواذ إلى مساعدة الطلاب على تطوير مهاراتهم في دورات جديدة متطورة، وتواكب أحدث التطورات العصرية، وبالتالي، زيادة كفاءتهم ومهاراتهم وفرصهم في الحصول على وظيفية أفضل.

ومن خلال عملية الاستحواذ، ستتمكن شركة آب جراد، التي تركز في الغالب على المهنيين الموظفين، من تعزيز حضورها في مؤسسات التعليم العالي والطلاب، السوق التي تقدر قيمتها بمبلغ 7.6 مليارات دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز