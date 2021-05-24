«رزق» تجمع تمويلاً بقيمة 10 ملايين دولار

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت رزق، إحدى الشركات الناشئة الأسرع نمواً في أبوظبي، وأول تطبيق للخدمات المنزلية عند الطلب في الدولة، عن نجاحها في جمع 10 ملايين دولار في جولة تمويل سلسلة (أ).

وقال عبدالله أبو شيخ، الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس للشركة: هناك العديد من الأنشطة الاقتصادية القائمة على الخدمات في المنطقة، ولكن نهجنا مختلف إذ ركزنا على ضمان تحسين عملياتنا والعمل على تحديثها باستمرار.

كانت الشركة جمعت في يونيو 2020 مبلغاً قدره 3.5 ملايين دولار في جولة أولية من مكتب أبوظبي للاستثمار و«استثمارات التكنولوجيا الإلكترونية» و«روزانا للاستثمار»، إلى جانب عدد من الأطراف المهتمة الأخرى، لتصبح واحدة من أكبر الجولات الأولية التي جمعتها شركة إقليمية ناشئة، ما يساهم في ترسيخ ثقة المستثمرين بمسار نموها.

وقال أحمد المزروعي، الشريك المؤسس لشركة رزق: فخورون بالتطور المتواصل لشركتنا التي انطلقت من مجرد فكرة، لتواصل تحقيق الازدهار في قطاع تزويد الخدمات مع توافر بيئة حاضنة لرواد الأعمال توفرها لنا دولة الإمارات. وتعزز هذه الجولة من التمويل تركيز منصتنا كمنتج يمتاز بتأثيره الملحوظ في التجارة الإلكترونية وقطاع الخدمات، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من التوسع.

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