وفد من «جمعية التنمية الاجتماعية» يطلع على خدمات مركز ريادة الأعمال بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

استقبلت الدكتورة آمنة خليفة رئيس مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان بمقر مركز ريادة الأعمال الجديد التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان وفداً من جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية للاطلاع على جهود الجمعية والمقر الجديد الخاص بدعم ريادة الأعمال في الإمارة.

وأشادت منى المطروشي، مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، بدور سيدات الأعمال في عجمان ومساهماتهن المتميزة في التنمية الاقتصادية، وحرصهن على استقطاب الأفكار الملهمة والمبادرات المبتكرة، مؤكدة أهمية دور مجالس سيدات الأعمال في تنمية قدرات رائدات الأعمال وتذليل الصعاب أمامهن بتوفير خدمات متنوعة تستهدف استدامة مشاريعهن الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والعمل على تبادل الخبرات والترويج للمنتجات من خلال تنظيم المعارض المحلية.

واطلع الوفد على مرافق مركز ريادة الأعمال وأنشطة وبرامج مجلس سيدات أعمال عجمان خلال 2021، ودوره في تبني الأفكار الجديدة التي تخدم الاقتصاد المحلي، وتساهم في مد جسور التعاون مع المؤسسات والدوائر الاقتصادية والاستثمارية حول العالم من أجل خلق مناخ مناسب لمنتسبات مجلس سيدات أعمال عجمان.

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