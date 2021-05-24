«دبي للسيلكون» تحصد «الجائزة البلاتينية للتميز في قطاع إدارة المرافق» 2021

المصدر: دبي - البيان

تمكنت جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق «ميفما» من تحقيق إنجاز عالمي جديد، وذلك بعد أن حصدت «سلطة واحة دبي للسيلكون»، أحد أعضاء الجمعية «الجائزة البلاتينية للتميز في قطاع إدارة المرافق» للعام 2021، والتي تعتبر الجائزة العالمية الأولى في القطاع، والتابعة لـ «الجوائز العالمية للتميز في قطاع إدارة المرافق».

كما تمكنت «إنجي سوليوشنز» (مسكاتا) العضو الاستراتيجي لـ «ميفما» من الفوز بجائزة «التميز العالي الثناء في قطاع إدارة المرافق» للعام 2021.

وأقيم الحدث بمناسبة «اليوم العالمي لإدارة المرافق» الذي عقد تحت شعار «الاحتفال بإدارة المرافق - نتكاتف معاً في ظل تحديات الوباء»، حيث حصد أعضاء «ميفما» جائزتين من أصل 5 جوائز.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مدى التزام «ميفما» بتحقيق رؤيتها وأهدافها، على الرغم من التحديات التي واجهها العالم خلال العام الماضي بسبب انتشار وباء (كوفيد19).

وتنظم «الجمعية العالمية لإدارة المرافق»، المنظمة العالمية التي تأسست في 17 مايو 2006، والتي تضم مجموعة من المنظمات العالمية الرائدة في القطاع، «الجوائز العالمية للتميز في قطاع إدارة المرافق» بشكل سنوي.

وتقسم الجائزة إلى عدة فئات أبرزها «الجائزة البلاتينية للتميز في قطاع إدارة المرافق» والتي حصدتها «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»(MEFMA)، «الجائزة الذهبية للتميز في قطاع إدارة المرافق» ونالها «معهد إدارة المنشآت والمرافق»، «الجائزة الفضية للتميز في قطاع إدارة المرافق» فازت بها «الجمعية البرازيلية لإدارة المرافق»، وجائزتين لفئة «التميز العالي الثناء في قطاع إدارة المرافق» حازت عليها كل من «جمعية إدارة المرافق في جنوب أفريقيا» و«جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»>

وقال علي السويدي، نائب رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العالمية لإدارة المرافق: نثني على الجهود المستمرة التي تقوم بها «سلطة واحة دبي للسيلكون»، وشركة «إنجي سوليوشنز» (مسكاتا) في تعزيز قطاع إدارة المرافق في الشرق الأوسط وتحقيق الريادة لـ «ميفما» عالمياً.

ونفخر بأن «سلطة واحة دبي للسيلكون» قد تمكنت من الحصول على أعلى تصنيف بين جميع الترشيحات العالمية المقدمة، بالإضافة إلى الإنجاز المميز لشركة «إنجي سوليوشنز». ورغم من التحديات التي نواجهها، كانت «ميفما» وستبقى دائماً داعمة لتطوير القطاع وتعزيز استدامته.

وقال المهندس خليل شعلان، نائب رئيس أول العمليات والخدمات في سلطة واحة دبي للسيليكون: حصول واحة دبي للسيليكون على هذه الجائزة المرموقة من الجوائز العالمية للتميز في إدارة المرافق يعكس مدى التزام سلطة واحة دبي للسيليكون بتقديم خدمات وحلول عالمية المستوى للشركات التي تتخذ منها مقراً ولشركائها التجاريين وللمقيمين فيها، انطلاقاً من حرصها منذ نشأتها على تطبيق وتطوير أفضل الممارسات والمبادرات البيئية في مجال إدارة المرافق.

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