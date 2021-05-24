«جيبكا» تنظم دورتها الثانية عشرة من مؤتمر سلاسل الإمداد افتراضياً

أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، المنظمة الممثلة للقطاع في دول مجلس التعاون الخليجي، تنظيم الدورة الثانية عشرة لمؤتمر سلاسل الإمداد افتراضياً للمرة الأولى لهذا العام، يومي 26 و27 مايو الجاري.

وسيضم المؤتمر، الذي سيعقد تحت شعار «نحو سلسلة إمداد أكثر كفاءة ومرونة وسرعة»، نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين في المجال، لمناقشة التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية والإقليمية، ودور الاستدامة والرقمنة في تحقيق مستقبل أكثر نجاحاً، إلى جانب مناقشة الدروس المستقاة من جائحة كوفيد 19.

وسيوفر المؤتمر في دورته هذا العام، فرصة لحضور سلسلة من الندوات الافتراضية يوم 27 مايو، حول سلاسل الإمداد الرقمية لمدة 40 دقيقة لكل منها، باستخدام أحدث القنوات الرقمية التفاعلية، والتي ستسمح للمنظمين بتقديم العروض التوضيحية، والدراسات حول التقنيات الواعدة ضمن القطاع بشكل مباشر.

وسيديرها متحدثون بارزون من كبار مزودي الوسائل التكنولوجية، بما فيهم سيمنس للخدمات اللوجستية الرقمية، وإليميكا، وآي بي إم، وتريد لينز.

وسيتخلل الحدث أيضاً، جلسة رئيسة حول استدامة سلاسل الإمداد، والتي ستغطي المجالات الرئيسة، مثل تخطيط وتنفيذ سلاسل الإمداد الخضراء، ودور الاستثمار المستدام وصياغة استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وستضم الجلسة التي تديرها مجموعة بوسطن للاستشارات العالمية، بالإضافة إلى لجنة خبراء من موانئ دبي العالمية، وشركة CEVA Logistics.

وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العالم للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا): قدمت سلاسل الإمداد القوية والمرنة، دعماً أساسياً في مكافحة تبعيات جائحة «كورونا» منذ بداية انتشارها في مارس 2020، وحتى يومنا هذا.

وقد أصبح إنتاج ونقل وتسليم التجهيزات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية الأساسية واللقاحات، ممكناً بفضل وجود شبكة سلسلة إمداد عالمية قوية ومتصلة، إلى جانب تضافر جهود الصناعة الكيماوية، لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات.

وأضاف: لقد كشف الوباء عن نقاط ضعف في سلاسل الإمداد، يجب معالجتها. وسيكشف مؤتمر جيبكا لسلاسل الإمداد في دورته الافتراضية لهذا العام، عن حجم التحديات التي تنتظرنا في طريق تحول سلسلة الإمداد الكيماوية، والإجابة عن الاستفسارات الملحة التي تدور في أذهان قادة الصناعة، إلى جانب تسهيل الحوار بين كافة أطراف القطاع، واستقطاب وجهات نظر وآراء إقليمية وعالمية حول مختلف الموضوعات التي سيتم مناقشتها.

لذلك، ندعو جميع المعنيين ليكونوا جزءاً من هذا الحدث الهام والحيوي، والذي سيؤسس لسلاسل إمداد كيماوية أكثر كفاءة ومرونة وسرعة.

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