أحمد النعيمي: الإمارات تواصل إنجازاتها في حماية الملكية الفكرية

المصدر: عجمان - البيان

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن رفع اسم الدولة من قائمة المراقبة الخاصة بحماية الملكية الفكرية الأمريكية، يعد من الإنجازات الرئيسية التي تواصل الإمارات تحقيقها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وصولاً إلى نجاحها في الخروج من قائمة المراقبة.

وأشار إلى أن خروج الدولة من القائمة يأتي ثمرة الجهود الوطنية التي أشرفت على تنسيقها وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتعاون مع الجانب الأمريكي والجهات المعنية داخل الدولة، والتي أظهرت جميعها أداء متميزاً وتقدماً كبيراً خلال فترة قياسية لتطوير منظومة الدولة في حماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم الدولة للشؤون المالية والإدارية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية: قرار مكتب الممثل التجاري الأمريكي يعتبر إنجازاً يضاف إلى إنجازات دولة الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة، وذلك لمساهمتها في حماية الملكية الفكرية، حيث تؤمن دائرة التنمية الاقتصادية بأن حماية الملكية الفكرية هي وسيلة لتحفيز الاقتصاد وإثراء المجتمع، وإننا لن نقف عن هذا الإنجاز، بل سنستمر في وضع خطط مستقبلية لتطوير منظومة حقوق الملكية الفكرية في إمارة عجمان لنساهم في دعم الدولة وإنجازاتها المشرفة على الصعيد العالمي.

وأعرب عن فخره بهذا الإنجاز و دور فريق عمل إدارة الرقابة وحماية المستهلك وجهودهم المبذولة في الحد من انتشار تجارة السلع المقلدة من خلال تنفيذ عدد 6044 زيارة تفتيشية للمحال التجارية والأسواق، ما ساهم في توعية 565 منشأة، وإنذار 384 منشأة، إضافة إلى تحرير عدد 167 مخالفة، وإغلاق عدد 23 منشأة، كما تعامل الفريق مع عدد 221 شكوى خاصة بحماية المستهلك، وعدد 12 شكوى خاصة بالعلامات ومكافحة الغش التجاري، وذلك خلال الربع الأول 2021، وتستمر هذه الحملات على مدار السنة بهدف حماية المجتمع تحت شعار «جودة الحياة» في إمارة عجمان.

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