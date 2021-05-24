«الإمارات الإسلامي» يعلن الفائزين بجوائز الحملة الترويجية لحساب «كنوز»

المصدر: دبي - البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي»، عن الفائزين بجوائز الحملة الترويجية لحساب التوفير «كنوز»، والتي تستهدف تشجيع المتعاملين على تعزيز مدخراتهم. وخلال السحب الذي أجرته «اقتصادية دبي»، فاز 3 متعاملين بشقق سكنية، بينما فيما فاز متعامل رابع بالجائزة النقدية الكبرى وقدرها مليون درهم.

وحصل صلاح الشحّ من الإمارات؛ ونور حنيف من الهند؛ وأحمد منجد من مصر على شقق سكنية في دبي، بينما كانت الجائزة الكبرى وقدرها مليون درهم من نصيب محمد أنيس مينكات فيتيل من الهند. وفاز ناظم عباس فانسوبكار وفاضل مال الله الأنصاري بجائزة قدرها 50 ألف درهم نقداً لكل منهما.

قال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: يسعدنا تقديم هذه الجوائز القيمة للفائزين المحظوظين في حملتنا الترويجية لحساب «كنوز» للتوفير، ونأمل إلهام الآخرين لاتباع عادات الادخار السليمة.

ويحرص «الإمارات الإسلامي» دائماً على غرس المسؤولية المالية بين متعامليه خاصة خلال الظروف الحالية العصيبة التي اكتسب فيها الاستقرار المالي أهمية غير مسبوقة.

وانطلاقاً من حرصنا على تشجيع ثقافة الادخار في الإمارات. نأمل للجوائز المتميزة مثل الشقق السكنية والمليون درهم نقداً وغيرها من الجوائز النقدية التي نقدمها في هذه الحملة أن تسهم في تشجيع المتعاملين على التحلي بالمسؤولية المالية، وسنواصل بالتأكيد إطلاق مبادرات مماثلة لمساعدة المتعاملين على تحقيق أحلامهم.

واستهدفت الحملة الترويجية التي انطلقت بين فبراير وأبريل، مكافأة متعاملي حساب «كنوز» الحاليين والجدد لقاء احتفاظهم بمتوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم في حسابهم عبر تمكينهم من المشاركة في السحوبات الشهرية للفوز بواحدة من 3 شقق سكنية في دبي وجائزة نقدية كبرى قدرها مليون درهم.

وحظي المتعاملون الذين احتفظوا بمتوسط رصيد قدره ألف درهم في حساباتهم بفرص المشاركة في السحوبات نصف الشهرية على جوائز نقدية قيمتها 50 ألف درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز