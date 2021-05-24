«أبوظبي الأول العقارية» تستكمل ربط 90% من عقاراتها بنظام «حصنتك»

المصدر: أبوظبي - البيان

استكملت شركة أبوظبي الأول العقارية، مزود الخدمات العقارية، ربط أكثر من 90% من عقاراتها بنظام «حصنتك» للمباني والمنشآت التجارية لحماية الأرواح والممتلكات من الأخطار الناجمة عن الحرائق والحفاظ على استدامة وسلامة المباني في الدولة، مما يضمن أعلى مستويات الحماية في جميع أنحاء الإمارات.

ويعتبر نظام «حصنتك» من المبادرات الاستراتيجية بين وزارة الداخلية وشركة إنجازات لنظم البيانات، وصُممت المبادرة بهدف تعزيز كفاءة استجابة خدمات الطوارئ لأجهزة إنذار الحريق والطوارئ واختصار أوقات الاستجابة لكافة الحالات الطارئة في جميع أنحاء الدولة من خلال نظام يعتمد على أحدث أنظمة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يقلل من الأخطار على الأرواح والممتلكات.

ويعد نظام حصنتك للمباني الوحيد في الدولة الذي يوفر هذا القدر من المعلومات عن كفاءة أنظمة الأمن والسلامة في المباني المربوطة بالنظام على مدار الساعة.

وقال أيمن السبيعي، مدير عام شركة حصنتك للمباني والمنشآت: تعتبر «حصنتك» من أولى الخدمات الاتحادية المتخصصة بالاستجابة للطوارئ والحرائق على مستوى العالم؛ حيث تم إعداد هذه المبادرة لحماية الأرواح والممتلكات، إلى جانب دورها الحيوي في مساعدة شركات رائدة مثل أبوظبي الأول العقارية لضمان سلامة مبانيها.

ونحن من هذا المنطلق فخورون بالتعاون مع مالكي العقارات من الشركات التي تعتمد نهجاً استباقياً على هذا الصعيد، والتي تشاطرنا الرؤية التي تضع العميل وسلامته في المقام الأول.

وقد عملت أبوظبي الأول العقارية بجد وكفاءة لربط أكثر من 90% من محفظتها بنظام «حصنتك»، الأمر الذي سيساهم في ترسيخ مكانتها كوجهة آمنة ومفضلة للسكان.

وسيواصل نظام «حصنتك» العمل على مدار الساعة لحماية الأبنية المتصلة بمنظومته، بما يضمن سلامة السكان من خلال توظيف أحدث الحلول التقنية المبتكرة وبناء المدن الذكية المستدامة لتحسين جودة الحياة للسكان والأجيال القادمة.

وقال جاسم آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول العقارية: فخورون بهذا الإنجاز وبنجاحنا بربط الغالبية العظمى من عقاراتنا بنظام «حصنتك»، الأمر الذي يتيح لنا المضي قدماً في تطوير جيل جديد من حلول الحماية من الحرائق التي تضمن سلامة وأمان السكان وكوادر الدفاع المدني على حد سواء.

ويلتزم جميع مالكي المباني في الإمارات قانونياً بالتسجيل والاشتراك في نظام «حصنتك»، ويمكن الاطلاع على تفاصيل آلية التسجيل الكاملة في الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني لنظام «حصنتك» www.hassantuk.moi.gov.ae.

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