«سويد آند سويد» تطلق مشروعاً سكنياً في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «سويد آند سويد» للتطوير العقاري ومقرها دبي، النقاب عن خطط لمشروع سكني ثان في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مشروع سكني يقع في مدينة أوستن بولاية تكساس. وعند اكتماله، سيضم مشروع «دبل كريك 2» السكني 372 شقة بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم موزعة على 3 مبانٍ على مساحة تزيد على 15 فداناً.

يأتي الإعلان عن المشروع في أعقاب التسليم الناجح لمشروع «ذا هايوود» السكني، والذي من المقرر أن يسلم وحداته الأولى خلال الشهر الجاري، وهو أول مشروع لشركة «سويد آند سويد» في الولايات المتحدة. ويضم مشروع «ذا هايوود» 372 وحدة سكنية ويقع بجوار موقع مشروع «دبل كريك 2».

وقال ماهر سويد، الشريك الإداري لشركة سويد آند سويد: الاهتمام بمشروعنا الأول في الولايات المتحدة فاق توقعاتنا الأولية، وقد تجاوز مشروع «دبل كريك 2» هذه المستويات. وتعد مدينة أوستن مقراً لمجموعة من أهم شركات التكنولوجيا الأمريكية المشهورة عالمياً، بما فيها جيجا تكساس، لبناء مصنع شركة تسلا للسيارات التالي في مدينة أوستن بتكساس، والذي من المقرر أن يكتمل في نهاية عام 2021 الجاري، وحرم شركة آبل الجامعي (مع القدرة على استيعاب 15000 موظف)، بالإضافة إلى كل من: أمازون وجوجل وفيسبوك ومقر شركة أوراكل الجديد.

ويستهدف مشروع «دبل كريك 2» القوى العاملة المتزايدة التي تنتقل حالياً إلى أوستن، والتي تستقطبها فرص العمل والعروض الثقافية ونمط الحياة، وقد تم تصنيف مدينة أوستن وفقاً لشبكة إعلام يو إس نيوز آند وورلد ريبورت الأمريكية على أنها «أفضل مكان للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية» لمدة ثلاث سنوات متتالية.

وتستمر بصمة «سويد آند سويد» في الولايات المتحدة بالتقدم من قوة إلى أخرى، مع مشروع سكني ثالث متعدد للعائلات في فينيكس سكوتسديل، والذي من المقرر إطلاقه بحلول الربع الثالث 2021. وسيكون هناك المزيد من التفاصيل حول مشروعي «دبل كريك 2» و«فينيكس سكوتسديل» خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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