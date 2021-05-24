غرفة الفجيرة تعزز تعاونها مع غرفة التجارة العربية البرازيلية

المصدر: (الفجيرة - البيان)

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة حرص الغرفة على تعزيز التعاون مع غرفة التجارة العربية البرازيلية من خلال مكتبها الإقليمي في إمارة دبي الذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الشيخ سعيد الشرقي، إن وجود مكتب للغرفة العربية البرازيلية في إمارة دبي سيتيح الفرص لأصحاب الأعمال من الفجيرة للالتقاء بأصحاب الأعمال والمستثمرين من البرازيل والدول العربية الأعضاء، وتبادل الأفكار معهم يعزز من إمكانية خلق شراكات في المجالات التجارية والاستثمارات.

وأعرب رئيس غرفة الفجيرة عن ترحيبه بأي وفود اقتصادية وتجارية من البرازيل ترغب في زيارة إمارة الفجيرة والإطلاع على فرص الاستثمار فيها لاسيما في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس غرفة الفجيرة في مكتبه بمقر الغرفة، شاهين علي شاهين، المستشار الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق واليمن في الغرفة التجارية العربية البرازيلية، يرافقه رفايل سوليماو، رئيس المكتب الدولي للشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

حضر اللقاء سرور الزوهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة وخميس الرولي، أمين السر وخالد الكعبي أمين الصندوق وسيف العطر عضو مجلس الإدارة وسلطان الهنداسي مدير عام الغرفة.

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