دعم الشركات الناشئة بفرص المشاركة في المناقصات الحكومية

المصدر: دبي - البيان

وقعت وزارة المالية مؤخراً مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ولتزويدهم بالفرص الجديدةً للمشاركة في المناقصات الحكومية.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم عن جانب الوزارة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، وسعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت مريم محمد الأميري حرص وزارة المالية على التنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، وشركات القطاع الخاص بهدف دعم قطاع الأعمال في الدولة بشكل عام، ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، وذلك إيماناً من الوزارة بأهمية الدور الذي تؤديه هذه المشاريع في تنويع وتنمية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

من جهته، قال سعيد مطر المري: «تلعب المؤسسات الصغيرة دوراً حيوياً في التنويع والتنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. ونلتزم في المؤسسة بتعزيز قدرات هذه الشركات وتمكينها لتكون من ضمن المكونات الأساسية في مختلف القطاعات».

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