تخفيضات دبي الكبرى تعود 27 الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

تعود الدورة الجديدة من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» لتنطلق الخميس 27 مايو الجاري وتستمر حتى 29 منه، في أحدث علامة على عودة التعافي لقطاع التجزئة.

وتقام هذه الفعالية مرتين سنوياً لتقدم لسكان دبي وزوارها عروضاً ترويجية هائلة تصل إلى 90% على تشكيلة واسعة من المنتجات، بمشاركة أكثر من 1500 متجر.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تشكل الفعالية انطلاقة موسم الصيف المتميز في دبي بمجموعة كبيرة من العروض الترويجية التي يمكن للمتسوقين الاستفادة منها داخل المتاجر ومراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة».

وفي مؤشر آخر إلى تعافي قطاع التجزئة سيحظى المتسوّقون في دبي مول بفرصة الفوز بجائزة العمر.

ومن 16 وحتى 29 مايو، سيحصل أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات الذين ينفقون أكثر من 500 درهم أثناء التسوّق أو تناول الأطعمة أو قضاء أوقاتهم الممتعة في وجهات دبي مول الترفيهيّة على فرصة الفوز بسيّارة فينير سوبر سبورت الرياضية الفائقة التي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم، بالإضافة إلى مليون من أميال الفئة من سكاي واردز. وسيتم إجراء السحب على الجائزة في 30 مايو الجاري.

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