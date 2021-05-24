«عابر المحيطات» يرتقي عالمياً بصناعة اليخوت

المصدر: دبي ـ البيان

دخل قطاع الترفيه البحري في دبي أمس إلى طريق التعافي والانتعاش مع تدشين يخت نوعي، واستئناف الأنشطة الترفيهية على متن اليخوت.

فقد دشّن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليخت «ماجستي 175» الفاخر، ضمن عرضه العالمي الأول في «دبي هاربور»، والذي تم بناؤه بالكامل في الإمارات، ليرتقي بمعايير إنتاج صناعة اليخوت العالمية إلى آفاق جديدة، بفضل مواد بنائه خفيفة الوزن، وقدرته على الإبحار بسهولة في المناطق قليلة العمق، إضافة إلى ثباته الفائق أثناء الإبحار وقدرته العالية على المناورة الملاحية، ومداه الذي يصل إلى 4 آلاف ميل بحري، ليكون يختاً عابراً للمحيطات.

واطلع سموه على أهم مميزات اليخت «ماجستي 175»، الذي يعد أكبر يخت سوبر في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية المركبة، بطول 180.9 قدماً وعرض 31.6 قدماً وارتفاع أربعة طوابق، وتم بناؤه وفقاً لأرقى مواصفات اليخوت.

ومن المنتظر أن ينطلق اليخت وهو من تصنيع «جلف كرافت» ويوصف بأنه تحفة فنية، قريباً في رحلة، يجوب فيها العالم، حاملاً علم الإمارات، ليؤكد حضوره في فعاليات اليخوت والمراسي، والوجهات العالمية المعروفة في مجال سياحة اليخوت، ليسهم في ترسيخ مكانة الدولة على خريطة صناعة اليخوت العالمية.

وبالتزامن مع التدشين وبدء موسم الصيف، رفعت سلطة مدينة دبي الملاحية من السعة الاستيعابية لوسائل ويخوت النزهة البحرية والسياحية والمطاعم العائمة إلى 70% من العدد المصرح به مع الاستمرار بالسماح للوسائل البحرية «النزهة والسياحة» التي طاقتها الاستيعابية 10 أشخاص فما دون، من استخدام كامل طاقتها الاستيعابية.

وأضافت السلطة في تعميم أمس أن يكون شرط كل من تحملهم الوسيلة من أسرة واحدة، وألا يكون هناك أي نوع من التجمهر على متن الوسيلة البحرية، مع تأكيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

منصور بن محمد يدشن اليخت «ماجستي 175» الأكبر من نوعه في العالم

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