«بنك الاستثمار» يعلن خطة معالجة الخسائر نهاية سبتمبر

المصدر: (أبوظبي – البيان)

كشف «بنك الاستثمار» أن حكومة الشارقة بصفتها المساهم الرئيسي للبنك بنسبة 50.07%، أنشأت فريق عمل متخصصاً في القطاع المصرفي لإجراء مراجعة تشخيصية للأمور الرئيسية في البنك وتحديد الحلول الاستراتيجية طويلة المدى لحل المشكلات الحالية لديه بالتنسيق مع المصرف المركزي.

وقال البنك إن ذلك يأتي في سياق الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة والتي بلغت 1.75 مليار درهم تمثل ما نسبته 55% من رأس المال بنهاية 31 ديسمبر 2020. وتوقع البنك الإفصاح عن خطة معالجة الخسائر المتراكمة مع نهاية شهر سبتمبر المقبل، مشيراً إلى التزامه بعرض الخطة في اجتماع جمعية عمومية لاحق للمناقشة والمصادقة عليها بقرار خاص.

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