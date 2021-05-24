الإمارات تعزز سلاسة التجارة العالمية

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات عموماً ودبي خاصة تسهمان في تعزيز السلاسة والانسيابية في حركة التجارة الدولية، وذلك من خلال إنشاء مناطق التجارة الحرة.

ونشر المنتدى على موقعه تقريراً عن مستقبل حركة التجارة الدولية في زمان ما بعد جائحة «كوفيد 19»، إذ ذكر التقرير أن العولمة تتحمل التأثيرات السلبية التي طالت التجارة الدولية في الفترة الأخيرة من جراء السياسات التجارية الحمائية التي انتهجتها الولايات المتحدة في حقبة الرئيس الأسبق دونالد ترامب، ثم تفشي الجائحة في مطلع العام الماضي.

وأوضح أن إنشاء مناطق التجارة الحرة وتوفير ممرات لوجستية انسيابية من أهم الآليات التي يمكن للعولمة من خلالها اجتياز تلك التأثيرات وضمان الزخم اللازم لحركة التجارة الدولية.

وأضاف إن دولة الإمارات ودبي بشكل خاص من أبرز الأمثلة على توظيف هاتين الآليتين بكفاءة في تعزيز سلاسة التجارة العالمية، إذ تسهمان من خلال المناطق الحرة والممرات اللوجستية في تسهيل حركة التجارة وتدفق السلع.

واستشهد التقرير بنجاح دبي في نقل حاويات البضائع من ميناء جبل علي إلى مطار دبي الدولي في غضون أربع ساعات فقط.

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