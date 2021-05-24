6.8 مليارات ضمانات من «الاتحاد لائتمان الصادرات»

المصدر: دبي- البيان

ترأس معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، الاجتماع الثاني لعام 2021 لمجلس إدارة الشركة في مكتبها في دبي.

وفي كلمته الافتتاحية، ثمن الزيودي الدور المحوري الذي لعبه فقيد الوطن المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم (طيب الله ثراه) في تشكيل السياسات الاقتصادية والتجارية للإمارات وفي الإنجازات التي حققتها الشركة منذ تأسيسها، وأشار إلى أن توجيهاته ودعمه المستمر كرئيس لمجلس إدارة الشركة شكلت منارة اهتدت بها الشركة في نموها وازدهار أنشطتها، وبالتالي المساهمة في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال.

وأثنى الزيودي على إدارة الشركة لمساهمتها في دعم تعافي شركات الإمارات من تداعيات كوفيد 19، ما يساهم في الحفاظ على مرونة واستقرار اقتصاد الإمارات في فترة ما بعد الجائحة.

وقال: رغم تداعيات «كوفيد 19» على الاقتصاد العالمي، أكدت الشركة التزامها بتعزيز نمو وتنافسية شركات الإمارات في الأسواق الدولية.

وحتى أبريل 2021، قامت الشركة بدعم التجارة غير النفطية للدولة حيث قدمت 3605 ضمانات ائتمانية متجددة بقيمة تجاوزت 2.28 مليار درهم، أي ما يعادل 6.86 مليارات كضمانات لصادرات غير نفطية إلى أكثر من 85 دولة، وقدمت ضمانات لتمويلات تجارية بلغت 1.16 مليار درهم.

وتعمل الشركات المستفيدة من ضمانات الشركة بقطاعات صناعة الكابلات، الحديد، البتروكيماويات، مواد البناء، التغليف، السيارات، الطاقة، الخدمات، الرعاية الصحية، والأغذية.

وأضاف: لم تقم الشركة بدعم الشركات الإماراتية في الحفاظ على سيولتها النقدية فحسب، بل سهلت حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وبالتالي المساهمة في تعافي الاقتصاد الوطني. وساعدت هذه المبادرات على تسهيل دخول الشركات الإماراتية إلى الأسواق العالمية وخلق فرص استثمارية واعدة، الأمر الذي يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وقطاع التوظيف والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن شأن تسهيل وصول الشركات إلى تمويل التجارة والمشاريع أن يسهم بشكل كبير في دعم «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات»، وأن يعمل على مضاعفة قيمة ناتج القطاع الصناعي الوطني في السنوات العشر القادمة.

حضور

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ممثلاً لإمارة أبوظبي، المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الشركة ممثلاً لإمارة دبي، ومروان آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، ممثلاً لإمارة عجمان، والدكتور عبد الرحمن النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلاً لإمارة رأس الخيمة، ويوسف العوضي نائب مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ممثلاً لإمارة الفجيرة، وعبير العبدولي مدير إدارة تنسيق السياسات المالية بوزارة المالية، سيف الشحي، عضو مستقل ورئيس لجنة المخاطر والتدقيق في الشركة، عبد الله اليوسف، عضو مستقل، وأحمد راشد بن فهد، ممثلاً عن فئة الشباب. كما حضر الاجتماع ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للشركة.

بيانات

اطّلع مجلس الإدارة على مستجدات الأداء والنشاط التجاري حتى أبريل، واعتمد البيانات المالية المدققة للشركة لعام 2020، وناقش عدداً من الموضوعات بما في ذلك المشاريع الرئيسية لتوحيد الجهود على المستوى الوطني لتسهيل الوصول إلى التمويل التجاري وزيادة الشراكات، في ضوء اقتراب إكسبو وقمة حوار مجموعة العشرين مع مجتمع الأعمال العالمي.

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