112 اجتماعاً بمؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين

المصدر: دبي - البيان

نجح مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين 2021 في توطيد صلات الشركات المُصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت في أسواق المال بدبي مع المؤسسات الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة، بريطانيا، أوروبا، آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك من خلال سلسلة من الاجتماعات الفردية بلغ عددها 112 اجتماعاً مع 35 مؤسسة استثمارية عالمية يصل متوسط قيمة الأصول التي تديرها كُل منها إلى 40 مليار دولار.

وتم تنظيم المؤتمر يومي 18 و19 مايو 2021 بالتعاون مع جولدمان ساكس، وبمشاركة 23 مسؤولاً رفيع المستوى يمثل 10 شركات مُصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت من الصكوك والسندات في أسواق المال بدبي.

ومكن المؤتمر، الذي يحرص السوق على تنظيمه منذ 2007 في خطوة رائدة بين أسواق المال الإقليمية، مسؤولي الشركات من استعراض تطورات أعمالها واستراتيجيات نموها وآفاقها المستقبلية، وكذلك إبراز القدرات الملفتة التي أظهرتها للمحافظة على نمو أنشطتها مدعومة بالأداء المتفوق لدبي والدولة عموماً في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

ثقة متزايدة

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يعكس نجاح المؤتمر ثقة المؤسسات الاستثمارية العالمية المتزايدة إزاء الآفاق المستقبلية لأسواق رأس المال في دبي وتطلعها لتعزيز حضورها فيها خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى ما أظهره الاقتصاد الوطني من مرونة كبيرة في التعاطي بنجاح مع التحديات العالمية وسرعة تحوله الملفتة، بما جعل دبي ودولة الإمارات من بين دول الصدارة على صعيد التعافي الاقتصادي عالمياً.

ونحن واثقون من قدرة أسواق المال في دبي على جني ثمار هذا الأداء الاقتصادي المتميز في المرحلة المقبلة، بما ينشط التداول ويسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، علماً أن المستثمرين العالميين يمتلكون حضوراً ملفتاً في السوق ويمثلون ثلث قاعدته الاستثمارية الضخمة التي تضم مستثمرين ينتمون إلى 207 جنسيات مختلفة.

وبلغت حصة المستثمرين الأجانب من إجمالي قيمة التداول 46% خلال الربع الأول من العام، وسجلت ملكيتهم من إجمالي القيمة السوقية ارتفاعاً نسبته 2.6% خلال الفترة ذاتها إلى 18.3% مقابل 17.8% بنهاية الربع الأول 2020.

جولدمان ساكس

وقال فادي أبو علي وزيد خالدي، الرئيسان التنفيذيان المشاركان لجولدمان ساكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نتعاون مع سوق دبي المالي في تنظيم عدد من الحملات الترويجية للمستثمرين العالميين منذ الحدث الافتتاحي في 2007.

ويواصل المستثمرون المؤسسيون إبداء قدر كبير من الاهتمام بالمنطقة، ووفرت لهم الحملة الترويجية وسيلة فعّالة للتفاعل مع فرق الإدارة العليا لبعض أكبر الشركات المدرجة في سوق دبي. ونود أن نتوجه بالشكر إلى القيادة العليا لسوق دبي المالي وكل الشركات المشاركة وقاعدة المستثمرين كذلك على منحنا هذه الفرصة لاستضافة هذه الفعالية المهمة.

وضمت قائمة الشركات التي شاركت في المؤتمر 10 شركات هي: إعمار العقارية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، إعمار مولز، أمانات، إعمار للتطوير، شركة سوق دبي المالي، بنك دبي التجاري، وموانئ دبي العالمية والعربية للطيران. وأشاد عدد من كبار المسؤولين في الشركات المشاركة بالحضور الكثيف للمؤسسات الاستثمارية العالمية وتنوعها قطاعياً وجغرافياً.

دبي الإسلامي

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: من شأن الحملة الترويجية الأخيرة الناجحة لسوق دبي المالي خلال هذه الأوقات غير العادية أن تساعد على تعزيز ثقة المستثمرين في تحسين ظروف العمل في إمارة دبي بينما توفر منصة مهمة للتواصل مع أهم المستثمرين الرئيسيين على مستوى العالم.

ونحن في دبي الإسلامي ملتزمون بلعب دور رائد في تعزيز جاذبية أسواق رأس المال في الإمارات من خلال التفاعلات المنتظمة، والتي تتصف بالشفافية داخل أوساط المستثمرين على نطاق العالم، وسنظل متوافقين مع أهداف سوق دبي المالي لزيادة فرص المشاركة إلى أقصى حد في السنوات المقبلة.

إعمار العقارية

قال أميت جاين ـ إعمار العقارية: العروض الدوليّة لسوق دبي المالي منصّة فريدة ودائمة للشركات والمستثمرين، حيث تساهم في توحيد اتجاهات السوق المالية وتساعد في تبادل الأفكار عبر شبكة واسعة أتيحت خلالها لشركة إعمار فرصة عرض نقاط قوّة أعمالها والتطوّرات التي حقّقتها.

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