الأسهم تربح 7 مليارات مع تدفق سيولة الأجانب والمؤسسات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها ما يناهز 7 مليارات درهم مع استمرار تدفق السيولة من قبل الأجانب والمؤسسات على الأسهم ذات الأخبار الإيجابية، لا سيما المتوقع انضمامها وزيادة وزنها في مؤشر «إم. إس. سي. آي» العالمي.

وصعد سوق دبي بنسبة 1.31% إلى 2786.89 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والنقل والبنوك والسلع والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.43% عند 6546 نقطة بدعم أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والطاقة والسلع والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.86 مليار درهم، موزعة بواقع 1.47 مليار في أبوظبي و385.9 مليوناً في دبي. وجرى تداول 499.46 مليون سهم، منها 220 مليوناً في أبوظبي و 279.46 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 7955 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 2.16%، وزاد قطاع البنوك 0.63%. وارتفع قطاع الاستثمار 2.86%، وزاد قطاع النقل 1.7%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط بنحو 100.2 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بـ 55 مليوناً. وحقق «السلام السودان» أكبر ارتفاع 7.36%، فيما كان «عمان للتأمين» الأكثر انخفاضاً 9.71%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 36.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

وعزز ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 0.45%، وصعد قطاع الاستثمار 0.4%. وارتفع قطاع العقار 1%، وزاد قطاع الطاقة 1.17%، واستقر قطاع الاتصالات. وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 684.45 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 246.8 مليوناً.

وحقق «رأس الخيمة للأسمنت» أكبر ارتفاع 14.94%، فيما كان «الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً 10%. ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 167.17 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع.

المؤسسات

عمدت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 100.87 مليون درهم، منها 39 مليوناً في دبي و61.8 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 100.87 مليون درهم، منها 39 مليوناً في دبي و61.8 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

* قالت شركة أجيليتي في مؤتمر المحللين للربع الأول من عام 2021، إنه لا تغيير في استراتيجية شركة «ترايستار» واتجاهها فهي تواصل تحقيق النمو والبحث عن فرص جديدة. وكان الاكتتاب العام سيساعد بالتأكيد، وسيستمر مجلس إدارة الشركة في تقييم واستكشاف طرائق لإطلاق القيمة لمساهميها.

* وقعت الشركة الوطنية الدولية القابضة، عن طريق إحدى شركاتها التابعة والمملوكة بنسبة 100%، على عقد شراء ابتدائي لأصل عقاري في الكويت عبارة عن قطعة أرض، وسيتم تمويل قيمة الصفقة بموجب تسهيلات تجارية.

* يجتمع مجلس إدارة شركة المدينة للتمويل والاستثمار الأربعاء لمناقشة واعتماد البيانات المرحلية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2021.

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