النسخة الافتراضية من سوق السفر العربي اليوم

المصدر: دبي - البيان

يواصل معرض سوق السفر العربي 2021، أضخم حدث للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط 2021 فعالياته بانعقاد النسخة الافتراضية منه هذا الأسبوع ابتداءً من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، وستتاح خلال الحدث الافتراضي لمن لم يستطع المشاركة في الحدث الحضوري هذا العام فرصة مشاهدة الجلسات التي تم تسجيلها من الحدث الحضوري إضافة إلى المشاركة في مجموعة من الندوات عبر الإنترنت وجلسات المؤتمرات الحية والموائد المستديرة وأحداث التواصل السريع وإحاطات الوجهة، فضلاً عن بناء علاقات جديدة في الاجتماعات الفردية.

ويبدأ الحدث الافتراضي للمعرض تحت شعار «بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة» بمقابلة رئيسية حصرية لقيادة صناعة الطيران مع السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 11:30 صباحاً مع جون ستريكلاند، الخبير في قطاع الطيران ومدير شركة «جي إل إس» وسيتبعه ويلي والش، مدير عام اتحاد النقل الجوي الدولي(إياتا)، من الساعة 12:00 ظهراً إلى 1:00 ظهراً بتوقيت الخليج القياسي.

وتعود قمة السياحة في السعودية، وهي واحدة من العديد من الفعاليات البارزة التي جرت خلال النسخة الحضورية للمعرض في الأسبوع الماضي لتسليط الضوء أكثر على مستقبل المشهد الفندقي في السعودية.

تفاؤل

ويزداد التفاؤل بتوقعات تعافي السياحة الطويلة الأمد أكثر من أي وقت مضى، وهو ما سيناقشه مارك ويليس، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة أكور وأوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي في مجموعة إعمار للضيافة وصندوق الاستثمار العامة في السعودية.

وسيناقش حسان الأحدب، الرئيس التنفيذي للتشغيل الفندقي في «دور للضيافة» وكريستوفر لوند، مدير فنادق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة كوليرز إنترناشيونال، مفاهيم الضيافة الجديدة والمبتكرة التي تواكب الطلب والتغير السريع في التركيبة السكانية للضيوف الآن أو في المستقبل.

وفي موقع آخر على جدول أعمال المؤتمر في اليوم الأول، يقدم دوجلاس كوينبي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أرايفال»، بحثاً حول توقعات الجولات والأنشطة والمعالم السياحية والاتجاهات الرئيسية التي تشكل مفاتيح تعافي القطاع بعد الجائحة. وستعرض زينة داغر، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار للترفيه، تجربتها في كيفية تكيّف مناطق الجذب مع الانكماش، وإلى أين يتجه تطوير الجذب والتوزيع وتجربة الضيوف في 2021 وما بعده.

موضوعات أخرى

وستستكشف إحدى الجلسات التغييرات الجارية في ظل ظهور وكالات السفر عبر الإنترنت وما يعنيه ذلك لمشغلي الرحلات والجذب السياحي في أنحاء المنطقة، إضافة إلى مقابلة حصرية مع بيتر جاميسون، كبير مسؤولي التكنولوجيا في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، حيث يناقش كيف تتطلع عاصمة الإمارات إلى إعادة تصور تجربة الضيف من خلال إنشاء تجربة متصلة وحية حقاً من التخطيط للسفر إلى الوصول وتجربة الوجهة. وستبحث قمة الصناعة الفندقية اتجاهات الضيافة مثل: العافية والصحة والاستدامة.

وستشمل فعاليات اليوم الثالث من الحدث الافتراضي للمعرض يوم الأربعاء المقبل، أبرز الأحداث مثل: السياحة الثقافية من أجل النمو والتكنولوجيا المسؤولة عن السفر والسياحة، بالإضافة إلى مؤتمر رابطة سفر الأعمال العالمية الذي سيعقد في الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 5:45 بعد الظهر بتوقيت الخليج القياسي تحت عنوان «مستعدون للسفر الآمن». كما ستنعقد قمة الاستثماري السياحي التي ينظمها المؤتمر الدولي للسياحة والاستثمار بالشراكة مع معرض سوق السفر العربي افتراضياً في يوم 27 مايو.

جمهور أوسع

قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «يسعدنا أن نكون قادرين على الاستمرار في عقد فعاليات الحدث الافتراضي لمعرض سوق السفر العربي بعد أسبوع من إسدال الستار على فعاليات الحدث الحضوري للمعرض في مركز دبي التجاري العالمي والذي حقق نجاحاً كبيراً، حتى نكون قادرين على الوصول إلى جمهور أوسع قدر الإمكان، حيث يتحد قطاع السفر والسياحة لتمهيد الطريق إلى الأمام نحو التعافي السريع بعد مرحلة جائحة كوفيد19».

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