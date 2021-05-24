«اتصالات» تطلق مركزاً ذكياً ثالثاً للبيانات في كلباء

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «اتصالات»، أمس، توسيع رقعة مراكزها الذكية للبيانات، من خلال إنشاء مركز بيانات ثالث ومتطور (Tier 3) في كلباء، لتلبية الاحتياجات المتنامية، وتعزيز التنوع الجغرافي للعملاء، ويعد هذا المركز الجديد ثالث مراكز البيانات الذكية لمبيعات الجملة، بعد أن افتتحت «اتصالات» مركزين جديدين في دبي والفجيرة العام الماضي.

ويوفر هذا المركز شبكة متكاملة للشركاء الدوليين الراغبين بالتوسع في أعمالهم ضمن المنطقة، كما يرتبط مع كابل الاتصالات البحري الجديد «أفريقيا-1»، والذي يصل قارة أفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا، ما يجعله ذا دور محوري في تلبية احتياجات الاتصال السريع لمختلف الشركاء حول العالم.

وبإطلاق هذا المركز الحديث، تعزز إدارة خدمات المشغلين ومبيعات الجملة في «اتصالات» من نجاحها بأن تكون السبّاقة إقليمياً في هذا المجال، لتجسد استراتيجية «اتصالات» الهادفة إلى «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، كما تتماشى هذه الخطوة مع رؤية حكومة دولة الإمارات في الحفاظ على مكانة الدولة كونها مركزاً إقليمياً متقدماً في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيانات.

دعم للأعمال

وقال علي أميري، الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في «اتصالات»: بصفتها واحدة من أكبر المراكز المستقلة، تشكل مراكز البيانات الذكية التابعة لـ«اتصالات» جسراً يصل القارات، وداعماً رئيسياً لقطاع الأعمال والأنشطة الحيوية للعملاء الدوليين.

ويسهم مركز البيانات الجديد في كلباء في تعزيز إمكاناتنا وسعات الربط الدولي استجابة للاحتياجات المتنوعة لشركائنا حول العالم، وبما ينسجم مع توفير البنية التحتية المتطورة، التي تربط كل من قارات آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، والقارتين الأمريكيتين. ومن المتوقع أن يبدأ المركز الجديد العمل في الربع الأول 2022 .

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