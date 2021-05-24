«استثمر في عقارات دبي» تستضيف برنامج «ثينك تانك»

المصدر: دبي - البيان

تستضيف «استثمر في عقارات دبي» - الوجهة الافتراضية لصناعة العقارات، وأبرز مبادرات دائرة الأراضي والأملاك في دبي للترويج العقاري، يومي 26 - 27 مايو برنامج «ثينك تانك» Think Tank، والذي يُعدّ البرنامج الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط هذا العام. ومن شأن الحدث الذي سيُعقد بالشراكة مع معرض العقارات الدولي، ويشمل مختلف القطاعات والصناعات، تلبية كافة احتياجات وتطلعات شريحة واسعة من الجمهور والمتعاملين.

وسيجمع البرنامج نخبة من قادة الشركات، والمطورين العقاريين، والمستثمرين، ومزوّدي التكنولوجيا، والخبراء الماليين والاقتصاديين، والمعلمين، والمتخصصين في الصناعة، والمهنيين والمبتكرين من مختلف القطاعات. علاوة على ذلك، سيرحب الحدث أيضاً بمشاركة كافة المؤسسات العامة والخاصة، فضلاً عن المنظمات المحلية والدولية التي تحرص على استكشاف وطرح أفكار جديدة، ومشاركة معارفهم وإبداعاتهم.

وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: يشهد القطاع العقاري تطوراً سريعاً، ومن المهم أن نعمل معاً لوضع حلول وأفكار مبتكرة، وتعزيز قنوات الاتصال حتى خارج القطاع العقاري.

سيساعد برنامج Think Tank، وهو أحدث عرض في نسخة هذا العام في الترويج للفرص العالمية من خلال توفير منصة للمبتكرين والمفكرين المشاركين لاستكشاف وطرح الحلول معاً في منصة واحدة، وبالتالي مناقشة أبرز القضايا والتحديات والمبادرات التطويرية والأفكار المبتكرة في القطاعات الرئيسية، بما فيها القطاع العقاري

وقالت ماجدة راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك: سيعمل برنامج Think Tank على تعزيز الفرص بشكل كبير في السوق العقاري في دبي من خلال الرؤى الرائعة التي ستشاركها مختلف القطاعات المشاركة في الحدث. كما أنه بلا شك سيحدث ثورة في مستقبل دبي ويوفّر إمكانيات جديدة للإمارة كمركز استثمار عالمي.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لاستثمر في عقارات دبي: السوق العقاري سوق شديد التنافس ويتطلب دعماً إضافياً من مختلف القطاعات لتحسين العوامل المختلفة التي تؤثر على وضعها الحالي وتكون قادرة على تعظيم إمكاناتها الكاملة. سيساعد برنامج Think Tank في تحقيق هذا الهدف.

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