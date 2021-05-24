مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 290 مبايعة بقيمة 743.22 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 364.82 مليون درهم و256 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 378.4 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 287.93 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 52.22 مليون درهم و58 رهن فلل وشقق بقيمة 235.72 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 136 مليون درهم وأخرى في منطقة الورقاء الأولى بقيمة 26 مليون درهم. وتم تسجيل 8 هبات بقيمة 54.67 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 37 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 7 ملايين.

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