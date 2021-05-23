«بينكيو» تتصدر قائمة أجهزة العرض 4K في الإمارات بالربع الأول

المصدر: دبي- البيان

تصدرت BenQ، الشركة العالمية في مجال حلول العرض وأحد أشهر العلامات التجارية لأجهزة العرض 4K، المرتبة الأولى خلال الربع الأول لعام 21 20 في الإمارات والشرق الأوسط.

حققت BenQ نسبة 36.88% حصة سوقية في قطاع أجهزة العرض 4K في منطقة الشرق الأوسط، وجاءت حصتها السوقية في المملكة العربية السعودية مثيرة للإعجاب بنسبة 64.94%.

واحتلت BenQ المرتبة الأولى في قطاع أجهزة العرض 4K عن نفس الفترة في دول أستراليا واليابان والهند وسنغافورة. احتلت BenQ المقدمة بوصفها العلامة التجارية الرائدة والأكثر طلبًا في قطاع أجهزة العرض 4K في الشرق الأوسط خلال الثلاث سنوات الماضية.

في ظل الموجة الثانية من الجائحة التي تلوح في الأفق بالنسبة لعدد من البلدان، تزدهر الحاجة إلى الترفيه المنزلي أكثر وأكثر، خاصةً على الشاشات الكبيرة.

تقدم BenQ مجموعة أجهزة عرض تلفزيون الأندرويد 4K، التي تم تطويرها لتلبية احتياجات جميع أنواع الألعاب والترفيه المنزلي، بما في ذلك متطلبات دقة الألوان في الأفلام، وأداء السطوع ضمن سيناريوهات الألعاب المظلمة، ومرونة الاستخدام في الغرف المختلفة، والاتصال مع أجهزة ومنصات الألعاب مثل سويتش وبلاي ستيشن وغيرها.

مع اقتراب موعد دورة الألعاب الأولمبية وكأس الأمم الأوروبية، تمثل أجهزة العرض هذه رفيق الترفيه الأمثل بالنسبة للعائلات التي تبقى في المنزل مجتمعة أو الأفراد العالقين بعيدًا عن منازلهم أثناء هذه الأزمة.

أجهزة عرض الأندرويد

تقدم BenQ مجموعة جديدة مبهرة من أجهزة العرض المدعومة من تلفزيون الأندرويد، بما يجعل الترفيه والتسلية تجربة كاملة أكثر سلاسة من ذي قبل. يعد جهاز عرض BenQ W2700i في حقيقة الأمر أول جهاز عرض سينما منزلية 4K حقيقي في العالم يدعم تلفزيون الأندرويد المعتمد من جوجل.

يربط هذا الجهاز المستخدمين بمتجر جوجل بلاي للسماح لهم بالوصول إلى الأفلام والبرامج التلفزيونية والألعاب والفعاليات الرياضية المفضلة بالنسبة لهم.

يعد جهاز TK850i من أجهزة عرض تلفزيون الأندرويد الأخرى التي تقدمها BenQ، حيث يقدم هذا الجهاز تجارب أصلية بتقنية المدى الديناميكي العالي للمشاهدة الكثيفة ومشاهدة الأحداث الرياضية حتى في الغرف جيدة الإضاءة.

يُمكن جهاز العرض المنزلي الذكي TK850i 4K HDR المستخدمين من الاستمتاع بعرض الصور على شاشة كبيرة مقاس +100 بوصة بدقة 4K UHD بمعدل 8.3 ملايين وحدة بكسل إضافة إلى تقديم جودة صوت ممتازة.

تُقدم هذه السلسلة أيضًا جهاز عرض سيفضله محبو الألعاب بدرجة أكبر من الأجهزة الأخرى. يقدم جهاز TK700STi من BenQ الذي يجمع بين أقصى درجة وضوح وتقليل وقت تأخير الإدخال للألعاب إلى أقصى درجة تجربة سلسة دون التضحية بعرض رسومات جرافيك بدقة 4K UHD حقيقية.

مع نمط تقليل وقت تأخير الإدخال 16ms، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بشاشة 120 بوصة عريضة وتجربة خالية من العيوب مع جهاز عرض TK700STi المتصل بتلفزيون الأندرويد المعتمد من جوجل.

مسرح منزلي

تمزج أجهزة العرض من طراز W5700 وW2700 من سلسلة CinePrime بين دقة4K الفعلية المعززة بتقنية CinematicColor الحصرية من BenQ ومعيار التدرج اللوني DCI-P3 لتقديم ألوان أصلية رائعة كما يتصورها المخرجون.

تدمج تقنية HDR-PRO المزودة بها هذه الأجهزة بين تقنيات اللون التلقائي وتخطيط تناسق الألوان لتوفير سطوع فائق ونطاقات تباين إضافةً إلى تحسين الصورة نموذجيًا.

تعد هذه الأجهزة مزودة بتقنية التدرج اللوني DCI-P3 بنسبة 100% الواسع بدرجة فائقة، بما يمكنها من منافسة السينما الرقمية، وتأتي بأفضل معيار لوني في صناعة الصور المتحركة. تضمن أجهزة العرض من طراز W5700 وW2700 من BenQ إعادة إنتاج دقيقة لألوان HDR السينمائية عبر أجهزة 4K UHD كما يرغب المخرجون بالضبط.

يوفر جهاز العرض W5700 خاصية تقريب ضخم بمعدل 1.6 مرة وإزاحة عدسة 2D H/V، وهو ما يعد مثاليًا لغرف العروض الصوتية والمرئية المخصصة. ويتميز جهاز العرض W2700 بخاصية تقريب كبير بمعدل 1.3 مرة إضافة إلى تقنية CinemaMaster Audio+ 2 لتحويل غرف المعيشة تمامًا.

عشاق الرياضة

يتميز جهاز TK800M من BenQ المصمم بطريقة ذكية لتقديم جودة صورة شبيهة بالمتوفرة في أجنحة كبار الشخصيات بدقة 4K HDR لتقديم تجارب مشاهدة غامرة للأحداث الرياضة الحية.

يسمح هذا الجهاز للمستخدمين بتجربة مشاهدة مباريات رائعة سواء في كرة القدم أو الكريكت أو حتى الألعاب الأولمبية وحتى وإن كان ذلك في غرفة معيشة مشرقة أو في الفناء الخلفي.

من خلال عرض الصور على شاشة كبيرة مقاس +100 بوصة بدقة 4K UHD بمعدل 8.3 ملايين وحدة بكسل إضافة إلى ألوان HDR الزاهية في ظل أي إضاءة، يعد جهاز TK800M غير قابل للمقاومة على الإطلاق.

يأتي هذا الجهاز بأنماط مخصصة لكرة القدم والرياضة إضافة إلى صوت قوي يجعل المستخدمين يشعرون كما لو كانوا بداخل الاستاد بالفعل، وتجتمع كل هذه المزايا في تصميم أنيق ومدمج مع سهولة الإعداد، بما يمكن هذا الجهاز من تقديم درجة وضوح ملهمة وتفاصيل دقيقة واضحة المعالم.

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