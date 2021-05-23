«إمداد» تحصد تصنيف 5 نجوم ضمن جوائز «تقدير» لاعتمادها أفضل الممارسات

المصدر: دبي - البيان

حصلت مجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة لتعزيز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية والتي تتخذ من دبي مقراً لها، أخيراً على تصنيف خمس نجوم للمرة الثانية، خلال الدورة الرابعة لجوائز «تقدير» التي أقيمت بقاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي، في حين تم تكريم ثلاثة موظفين في إمداد عن جهودهم الفردية في دعم إسهام المجموعة في نمو وازدهار اقتصاد دبي، والارتقاء بسمعة دولة الإمارات.

وقد حظيت الجوائز لهذا العام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وهدفت لإبراز التزام الشركات في دبي بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية حقوق العاملين إلى جانب تكريم العاملين الأفراد عن مساهماتهم المميزة في نمو دبي ونجاحها الاقتصادي.

وقد حضر حفل توزيع الجوائز الكبير لهذا العام عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة الأعمال من القطاع الخاص، ولفيف من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات الفائزة وموظفيها.

وقد شهد حفل الجوائز تكريم 91 عاملاً وشركة عبر خمس فئات هذا العام، وقام بتسليم الجوائز للفائزين اللواء عبيد مهير بن سرور، رئيس جائزة تقدير رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

ويأتي تصنيف «إمداد» ضمن فئة الخمس نجوم ليعزز مكانة المجموعة الرائدة، خصوصاً من حيث تميزها في اعتماد أفضل الممارسات العالمية في حماية حقوق العاملين، وتعزيز ثقافة الباب المفتوح لتشجيع التواصل والمشاركة بين العاملين والإدارة.

وقال جمال عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد: «نحن سعداء بمنجزات «إمداد» خلال دورة جائزة «تقدير» لهذا العام، والتي تستند في مجملها إلى إجراءاتنا النموذجية الهادفة لحماية حقوق العاملين، وسعينا الدؤوب لتوفير بيئة عمل آمنة وتنافسية، خصوصاً في ظل التحديات التي تفرضها الجائحة العالمية.

وكلي ثقة بأن تصنيف الخمس نجوم الجديد سيعزز ميزاتنا التنافسية، وسيساعدنا على النمو داخل المنطقة وخارجها، بما يتماشى مع خططنا الاستراتيجية. علاوة على ذلك، لطالما كان موظفونا جزءاً لا يتجزأ من القيم الأساسية لـ«إمداد»، وأحد أهم الموارد التي تدفع نحو النمو والنجاح المستمر للمجموعة.

ولذلك، نحن ملتزمون بتعزيز رضا منسوبينا، وضمان مشاركتهم الفاعلة في تطوير المجموعة ونهوضها».

وتعرف «إمداد» بجهودها المتميزة الرامية إلى دعم مساعي الحكومة الإماراتية لتوفير بيئة آمنة وصحية لسكانها، وقد فازت المجموعة بالعديد من الجوائز الوطنية والإقليمية والدولية عرفاناً بخدماتها ومنتجاتها المبتكرة، وتأكيداً على تميزها التشغيلي.

وتقوم المجموعة بإشراك موظفيها بشكلٍ استباقي من خلال برنامج مكافآتٍ مميزٍ يهدف لتقدير المساهمات الرائعة، كما تنظم برامج تدريب ومشاركة شاملة للموظفين لتساعدهم على الاستفادة من كامل قدراتهم وإمكاناتهم.

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