تأسيس قطاع سياحي جاذب للاستثمارات في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

أكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، أن الدائرة تعمل على تأسيس قطاع سياحي جاذب للسياح والاستثمارات من خلال الترويج وبناء الشراكات وجعل إمارة أم القيوين مقصداً عالمياً للسياحة البيئية والثقافية، بالإضافة إلى الترويج السياحي ودعم الاستثمار والشراكات السياحية والسياحة البيئية والثقافية، وذلك بما يتواءم مع توجهات حكومة أم القيوين ورؤيتها المستقبلية.

وأضاف الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا - في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام» - أن استراتيجية السياحة في الإمارة تتبنى في رؤيتها وأهدافها تحويل الإمارة إلى وجهة سياحية واستثمارية مستدامة وجاذبة وتتخذ من السياحة الأثرية والترفيهية والبيئية محركات رئيسية تقود جهود تنمية القطاع السياحي وتعتمد عدداً من المحاور لتهيئة بيئة داعمة للسياحة تتضمن تطوير التشريعات والقوانين والبنية التحتية والمنشآت والاستثمار والتمويل.

تنسيق التنمية والترويج

وأوضح أنه تم إنشاء الدائرة بموجب القانون رقم (1) لعام 2019 تحت مسمى «دائرة السياحة والآثار»، وتهدف إلى تنسيق التنمية والترويج للسياحة داخليًا وخارجيًا بما ينسجم مع الموروث الحضاري وقيم المجتمع الإماراتي، وتطوير برامج وفعاليات سياحية تعزز من مكانة الإمارة كواحدة من الوجهات السياحية المهمة في الدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي في الإمارة وعلى الهوية الوطنية بما يعود على الدولة بفوائد اقتصادية واجتماعية وثقافية وإعلامية.

وقال رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين إن الرؤية الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد هي رؤية واستراتيجية مشتركة للسياحة بين الإمارات السبع تدعم الرؤى والاستراتيجيات السياحية المحلية وتوفر توجهًا عامًا موحدًا لتنمية القطاع السياحي في المستقبل من خلال إطلاق المبادرات السياحية التي من شأنها أن تعزز وتدعم السياحة الوطنية.

ترميم المواقع الأثرية

وأكد أن الدائرة تولى اهتمامًا كبيرًا للمحافظة على المباني الأثرية الواقعة في المواقع الأثرية والتاريخية بالإمارة من خلال ترميمها وإعادة تأهيلها من خلال اتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية للصيانة الدولية.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على وضع موقع «الدور الأثري» على القائمة التمهيدية لقائمة التراث العالمي وتعمل الدائرة حاليًا على نقل الموقع من القائمة التمهيدية إلى القائمة الرئيسية لقائمة التراث العالمي.

وأضاف الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا أن الدائرة أطلقت أخيرًا مشروع «حي أم القيوين التراثي» والذي يهدف لإعادة تأهيل المباني الأثرية الواقعة في نطاق المشروع في منطقة أم القيوين القديمة والذي يعود تاريخها إلى أكثر من 200 عام، وتهدف الدائرة من المشروع إلى حماية الإرث الثقافي والحفاظ على الطابع والهوية التراثية والتاريخية لهذه المنطقة في الإمارة.

وقال إن دائرة السياحة والآثار في أم القيوين تعمل حاليًا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لإطلاق مشروع «الإرشاد السياحي الموحد» لتقديم ورش ودورات تدريبية لكيفية التعامل مع السائح.

رؤية الإمارات

وتطرق في حديثه إلى دليل «اكتشف أم القيوين».. قائلاً: «إنه عبارة عن دليل يوضح أهم المعالم السياحية في الإمارة والمناطق الثقافية والترفيهية المخصصة لزائريها، حيث صنف الدليل المعالم الأثرية في الإمارة إلى صنفين «مواقع أثرية ومبان أثرية» وجاء عرض المواقع الأثرية الموجودة في الإمارة بتقديم نبذة عن أهم ما امتاز به كل موقع، ويأتي أهمية الدليل في الدائرة كمكمل وداعم لمساعي جهود الحكومة الرشيدة في تشجيع قطاع السياحة في الإمارة بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 لترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رئيسية رائدة للسياحة في العالم ودعماً لرؤية «أم القيوين 2021» في تطوير القطاع السياحي بالإمارة كونه قطاعاً مهماً في دعم عجلة اقتصاد أم القيوين.

وأشار إلى أنه تتوفر في الإمارة العديد من الأنشطة البحرية المختلفة كالرحلات بقوارب التجديف ورحلات الصيد والطيران الشراعي فوق الجزر، وفيما يخص الجزر في أم القيوين، أوضح أن الدائرة تعمل حاليًا على تأهيل البنية التحتية في الجزر لضمان حفظ المواقع الأثرية في الجزر والحفاظ على المقومات الطبيعية التي تمتلكها لتكون وجهة سياحية بيئية وثقافية.

تواصل حكومي

ولفت إلى الدور المهم الذي يقوم به قسم العلاقات العامة في الدائرة «الاتصال الحكومي» وهو المعني بإدارة الأنشطة الإعلامية والإخبارية للدائرة وبحث مجالات التعاون والتواصل مع الجهات الحكومية على مستوى الإمارة والدولة لتعزيز أدوات التواصل الفعّال مع كافة متعاملي الدائرة، كما يقدم القسم الدعم الإعلامي للقيادة في الدائرة وتنفيذ الأنشطة المرتبطة بعمل الدائرة من خلال تنفيذ الخطة التشغيلية للقسم بما ينسجم مع التوجه الاستراتيجي للدائرة.

وأوضح رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين أن الموقع الإلكتروني الجديد للدائرة يهدف بشقيه الرسمي والترويجي إلى تسهيل وصول الجمهور والسائحين والمستثمرين للحصول المعلومات المرتبطة بالدائرة ويدعم الهدف الاستراتيجي للإمارة الذي يتمثل في تعزيز الترويج وإبراز الإمارة كوجهة سياحية واستثمارية متميزة.

وقال إن نظام إدارة وربط معلومات الفنادق في الإمارة يهدف إلى الربط الإلكتروني مع أنظمة المنشآت الفندقية للحصول على جميع البيانات والمؤشرات والإحصاءات السياحية عن القطاع الفندقي بشكل مباشر ودقيق، وذلك من خلال نظام مركزي تلقائي لتداول البيانات الإحصائية بشكل يومي لتحسين جودة ودقة البيانات والتقارير الإحصائية ومعرفة الإشغال الفندقي المتوقع للفترات المقبلة، ما يسهم في تطوير القطاع السياحي في الإمارة.

وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا أن الدائرة تسعى لجعل إمارة أم القيوين من أبرز الوجهات السياحية الثقافية الأصيلة من خلال تطوير الصناعة السياحية بالإمارة وتعزيز الموروث الحضاري وتشجيع الشراكات مع القطاعين الخاص والحكومي لجعل الإمارة من أرقى الوجهات وتعزيز مكانتها على الخريطة السياحية لما تملكه الإمارة من أصالة الثقافة والتاريخ الأثري ومقومات سياحية جاذبة.

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