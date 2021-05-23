الإمارات وأنغولا واتفاق على ترويج صناعة الماس الأنغولية

المصدر: ترجمة: فاتن صبح

عقد كل من شركة الماس الأنغولية "إندياما" وغرفة التجارة والصناعة الأنغولية الإماراتية اتفاقاً يقضي بالترويج لصناعة الماس الأنغولي في الإمارات العربية المتحدة.

وأكد خوسيه غانجا جونيور، وفقاً لما ذكر موقع "شينهوا نت" بأن الاتفاقية ترمي كذلك لجذب الاستثمارات لصالح "إندياما" من خلال اجتماع الاستثمار السنوي، وهو عبارة عن مبادرة من وزارة الاقتصاد الإماراتية للمستثمرين العالميين.

وفي الإطار، لفت رئيس غرفة التجارة والصناعة الأنغولية الإماراتية براوليو محمد مارتنز، بأن أنغولا ستحصل من خلال "إندياما" على مزيد من الظهور لناحية نشاطها التجاري.



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