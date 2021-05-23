144 % نمو الاحتياطات الفائضة للبنوك في عام

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

رفع مصرف الإمارات المركزي أصوله بالعملات الأجنبية إلى 392.44 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس شهري 1.9% مقارنة بنحو 385.17 مليار درهم في نهاية فبراير السابق عليه، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 1.7% مقارنة بنحو 390.72 مليار درهم في مارس 2020.

وأظهرت أحدث إحصائيات المصرف المركزي الصادرة أمس، أن الأصول بالعملات الأجنبية تضمنت النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 257.46 مليار درهم، ووصلت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 89.93 مليار درهم، وبلغت الأصول الأجنبية الأخرى إلى 45.05 مليار درهم.

الاحتياطات الفائضة

وأشارت إحصائيات المركزي إلى ارتفاع الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى 80 مليار درهم في نهاية مارس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 144% أو ما يعادل 47.2 مليار درهم مقارنة بنحو 32.8 مليار درهم في مارس 2020.

وأوضحت الإحصائيات أن الاحتياطات الفائضة تعادل 18.3% من القاعدة النقدية البالغة 437.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي والتي تضم كذلك النقد المصدر، وهو النقد المتداول في البنوك وخارجها، ووصل إلى 111 مليار درهم في نهاية مارس الماضي.

وانخفضت الاحتياطات النقدية الإلزامية للبنوك من 132.6 مليار درهم في مارس 2020، إلى 98.7 ملياراً في مارس الماضي، وهو ما أرجعه المركزي إلى انخفاض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7% من أبريل الماضي حيث خطة الدعم الاقتصادي المستهدفة المقدمة للبنوك من قبل المصرف المركزي وترتب على ذلك ارتفاع سيولة البنوك. وبلغت شهادات الإيداع لدى البنوك نحو 147.4 مليار درهم في نهاية مارس الماضي مرتفعة من 136 مليار درهم في نهاية فبراير السابق عليه.

ميزانية المركزي

وسجلت ميزانية المصرف المركزي نحو 470.02 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.4% أو ما يعادل 20 مليار درهم مقابل 450.03 مليار درهم في فبراير 2020.

ووفقاً لبيانات المركزي، توزّعت أصول المصرف بواقع 259.19 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في مارس الماضي، إلى جانب استثمارات بنحو 135.83 مليار درهم، و27.57 مليار درهم للودائع، إلى جانب 25.03 مليار درهم للقروض والسلف، و22.41 مليار درهم للأصول الأخرى.

التحويلات المالية

في سياق آخر، كشفت بيانات المصرف المركزي عن بلوغ القيمة الإجمالية للتحويلات المالية للأفراد والبنوك عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية نحو 2.32 تريليون درهم في الأشهر الأولى من العام الجاري موزعة بواقع 745.27 ملياراً في يناير و692.2 ملياراً في فبراير و883.5 ملياراً في مارس، وذلك مقابل نحو 2.79 تريليون في يناير وفبراير ومارس من العام الماضي.

ووصلت قيمة التحويلات بين البنوك إلى نحو 1.426 تريليون درهم في يناير وفبراير ومارس الماضية، أو ما يعادل 61% من إجمالي التحويلات، فيما بلغت قيمة تحويلات الأفراد في الفترة ذاتها نحو 894.04 مليار درهم، أو ما يعادل 39% من إجمالي التحويلات.

مقاصة الشيكات

ووفق إحصاءات «المركزي» بلغت قيمة مقاصة الشيكات باستخدام صورها 257.8 مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بواقع 82.2 ملياراً في يناير و80.2 ملياراً في فبراير و95.3 ملياراً في مارس، فيما وصل عدد الشيكات المقدمة في الفترة نفسها لنحو 5.37 ملايين شيك منها 1.77 مليون في يناير و1.678 مليون في فبراير و1.92 مليون في مارس.

ووصلت قيمة السحوب النقدية من المصرف المركزي لنحو 44.49 مليار درهم في ثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي، وشملت 44.48 ملياراً سحوباً بالعملات الورقية و9.43 ملايين سحوباً بالعملات المعدنية، بينما وصلت قيمة الإيداعات النقدية في «المركزي» في الفترة ذاتها إلى 44.21 مليار درهم، وتضمنت 44.2 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و9.72 ملايين درهم بالعملات المعدنية.

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