جزيرة ياس تستقبل موسم الصيف بعروض استثنائية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، مجموعة من العروض المميزة بمناسبة موسم الصيف، لتتيح لزوارها فرصة قضاء أوقات لا مثيل لها مع باقة زيارة جميع المدن الترفيهية «هوبر» وباقة «الدخول المجاني للأطفال»، وتتيح الباقات إمكانية الدخول المجاني إلى المدن الترفيهية الثلاث في جزيرة ياس بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، لكل طفل دون سن 12 عاماً يرافق شخصاً بالغاً عند حجزه للباقة، حتى 30 سبتمبر 2021، حيث ترحب الجزيرة بزوارها من الكبار والأطفال لخوض تجارب لا مثيل لها بأفضل الأسعار.

كما تتضمن الباقات تذاكر مجانية لزيارة متحف اللوفر أبوظبي والتعرف عن كثب إلى معالم رائدة في عالم الفن والحضارة والتي يمكن حجزها عبر الموقع الإلكتروني للجزيرة www.yasisland.ae

لباقة العائلية

تتيح جزيرة ياس للعائلات الفرصة لقضاء عطلة صيفية استثنائية مع تذاكر دخول مجانية إلى أي من المدن الترفيهية مع كل ليلة إقامة في الجزيرة، ويبدأ عرض الإقامة لليلة واحدة في الفندق مع تذاكر الدخول لواحدة من المدن الترفيهية من 368 درهماً إماراتياً ويمكن للأطفال حتى عمر 12 عاماً اللعب مجاناً عند مشاركة الغرفة مع ذويهم، كما يتم تقديم الطعام لهم مجاناً في حال حجز وجباتهم ضمن برنامج وجبات ذويهم. كما يتاح للنزلاء خصومات بنسبة 15% على المأكولات والمشروبات في مطاعم الفندق وخصومات على علاجات السبا.

باقة «هوبر»

تقدم جزيرة ياس للزوار ممن يبحثون عن قضاء عطلة قصيرة الفرصة لحجز باقة زيارة جميع المدن الترفيهية «هوبر» إلى جانب باقة «الدخول المجاني للأطفال»، ليحظى الأطفال بفرصة دخول المدن الترفيهية الثلاث في الجزيرة مجاناً عند الإقامة في فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس. وتبدأ الأسعار من 525 درهماً إماراتياً لليلة الواحدة مع إمكانية الدخول إلى جميع المدن الترفيهية لمدة يومين متتاليين.

دخول مجاني

تتيح فنادق ياس بلازا للزوار خيارات واسعة للإقامة في فنادق من فئة 3 أو 4 نجوم. بما في ذلك، فندق كراون بلازا جزيرة ياس أبوظبي، وجزيرة ياس روتانا، وسنترو جزيرة ياس باي روتانا، وفندق راديسون بلو أبوظبي جزيرة ياس، وبارك إن باي راديسون أبوظبي جزيرة ياس، وستايبريدج سويتس أبوظبي جزيرة ياس.

فضلاً عن فرصة الاستفادة من أسعار مخفضة مع باقة زيارة جميع المدن الترفيهية وباقة «الدخول المجاني للأطفال»، حيث تبدأ الأسعار من 450 درهماً إماراتياً لليلة واحدة مع إمكانية الدخول إلى المدن الترفيهية الثلاث على مدار يومين متتاليين، ويمكن للأطفال حتى عمر 12 عاماً الإقامة واللعب وتناول الطعام مجاناً في حال مشاركتهم الغرفة مع شخص بالغ.

ويقدم العرض خصومات بنسبة 20% على المأكولات والمشروبات، وما يصل إلى 15% على خدمات السبا، مع إمكانية ترقية فئة الغرفة في فندق دبليو أبوظبي جزيرة ياس مجاناً، فيما يمكن لنزلاء فنادق ياس بلازا ترقية الغرفة مقابل 33 درهماً إماراتياً فقط لليلة الواحدة.

وتمنح باقات «الدخول المجاني للأطفال» للعائلات فرصة الاستمتاع بأكثر من 100 لعبة ومرفقاً ترفيهياً ضمن المدن الترفيهية الثلاث في الجزيرة والحائزة على جوائز عدة، ليخوضوا تجارب تخطف الأنفاس في عالم فيراري أبوظبي مع العائلة، ومغامرات مائية مليئة بالمرح في ياس ووتروورلد، ويستمتعوا بالألعاب المستوحاة من شخصياتهم المفضلة في عالم وارنر براذرز أبوظبي، ليحظى جميع أفراد العائلة بقضاء عطلة صيفية لا مثيل لها.

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