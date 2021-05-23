180 مليون درهم عقداً لبناء «ذا بوليفارد» في مشروع الجادة بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت أرادَ عن ترسية عقد إنشاءات جديد بقيمة 180 مليون درهم إماراتي لبناء «ذا بوليفارد»، المجمّع السكني الفاخر ضمن مشروع الجادة العملاق في قلب الشارقة.

ويقع ذا بوليفارد في أحد أطراف منطقة إيست فيليدج العصرية بالجادة، ويضم 3 أبنية سكنية كبيرة تتمتع بباقة من الخدمات والمرافق الاستثنائية ضمن محيط من المساحات الخضراء المنسقة.

ويتكون كل مبنى من تسعة طوابق ويمتاز بإطلالات رائعة على الشارع الرئيسي المزين بالأشجار في الجادة مع مجموعة من المتاجر والمطاعم والمقاهي الراقية.

وقد فازت بالعقد الإنشائي شركة الأشرم الكائنة في دبي، وهي شركة مقاولات مرموقة مع خبرة تزيد على 45 عاماً في تشييد المشاريع السكنية والتجارية ومرافق البنية التحتية ومرافق الضيافة في دولة الإمارات. هذا، وستتم المباشرة بالأعمال الإنشائية فوراً، ويتوقع تسليم المنازل للمالكين بحلول نهاية 2022.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: «تسير الأعمال الإنشائية في الجادة وفق ما هو مخطط له، حيث إننا حريصون على تسليم المنازل في أقرب وقتٍ ممكن في واحد من أسرع المجتمعات السكنية نمواً بإمارة الشارقة».

وأضاف رئيس مجلس إدارة أرادَ قائلاً: «هذا وقد حظيت منازلنا الفاخرة ضمن أكثر المواقع شعبية في الجادة بقبول كبير لدى المستثمرين والمشترين لتشكل إضافة نوعية للمشهد العمراني العصري في إمارة الشارقة».

وتضم أبنية ذا بوليفارد الثلاثة في مجملها قرابة 600 وحدة سكنية مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم بمساحات ومخططات متنوّعة تناسب متطلبات العازبين والمتزوجين حديثاً والعائلات.

وقد تم تجهيز جميع الشقق بالتقنيات القياسية للمنازل الذكية، كما يضم المجمّع السكني كذلك نادياً صحياً متكاملاً ومسبحاً مشتركاً للسكان، إضافة إلى مجموعة من المقاهي ومنافذ البيع في مستوى الطابق الأرضي.

وخلال هذا العام، فقد استطاعت أرادَ إنهاء العمل في 465 وحدة في سبعة مبانٍ سكنية بالجادة، إضافة إلى سبعة مبانٍ سكنية أخرى ومجتمع متكامل من المنازل المتلاصقة والفلل سيتم الانتهاء منها خلال الشهور القليلة المقبلة. وفي شهر فبراير الماضي، أحال المطور العقاري عقداً إنشائياً بقيمة 367 مليون درهم إماراتي لبناء نِست، مجمّع المساكن الطلابية الراقية في الجادة.

جدير بالذكر أن مشروع الجادة المتكامل يمتد على مساحة 24 مليون قدم مربع ضمن آخر قطعة كبرى غير مطورة في قلب الشارقة الجديد، ويضم بين جنباته باقة واسعة من الأحياء السكنية والمرافق التجارية والفندقية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية ضمن مخطط رئيسي أخضر تم تصميمه بعناية فائقة لراحة ورفاهية القاطنين والزوار.

وقد تم افتتاح مجمّع مدار بالجادة في فبراير 2020، وهو أول جزء تم إكماله في المشروع من تصميم شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية، حيث استقطب أكثر من مليون ونصف المليون زائر حتى يومنا هذا مما يجعله أسرع وجهة ترفيهية نمواً على مستوى إمارة الشارقة.

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